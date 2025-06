Sumár týždňa sa venuje týmto témam:

Útok na Irán je začiatkom novej eskalácie (00:00 – 14:01)

Útok Izraela na Irán spustil reťazec reakcií na trhoch – ceny ropy prudko vzrástli, inflácia sa môže opäť rozhýbať a zlato si upevnilo pozíciu bezpečného prístavu. Napätie v regióne by mohlo viesť k narušeniu svetových dodávateľských trás, čo by Slovensku, už teraz zápasiacemu s vysokými cenami plynu a nízkym investičným apetítom, spôsobilo ďalšie ťažkosti.

Zlato sa blyští, dolár predáva (14:01 – 20:46)

Zlato si upevnilo postavenie nielen u investorov, ale aj v rezervách centrálnych bánk – už je druhým najväčším držaným aktívom po dolári. Tento trend odzrkadľuje obavy z globálnej nestability a snahu diverzifikovať mimo rizikové meny.

Vojna SMERU s Volkswagenom (20:46 – 27:29)

Na Slovensku sa rozvíril aj spoločenský konflikt okolo zamestnanca Volkswagenu, ktorý zvesil dúhovú vlajku. Europoslanci za Smer obhajovali jeho čin ako slobodu názoru, no pre firmu to bol jasný zásah do jej hodnotovej kultúry. Spor je symptomatický – krajina stráca investičnú príťažlivosť a podľa hlavného ekonóma NBS už „zelené lúky“ nelákajú investorov. Priame zahraničné investície sú na historickom minime a firmy radšej udržiavajú status quo, než by rozširovali výrobu.

Otázna kvalita Tesly aj Boeingu (27:29 – 36:41)

Medzi technologickými gigantmi sa pozornosť upriamila na dve americké značky – Boeing a Tesla. Boeing čelí ďalšiemu otrasu po havárii Dreamlinera v Indii. Nejde o prvý incident; spoločnosť dlhodobo stráca dôveru trhu aj investorov. Naproti tomu Tesla opäť sľubuje revolúciu – spustenie autonómnych taxíkov v Austine – no realita sa zrejme obmedzí len na zopár vozidiel. Problémom zostáva nedostatočne bezpečný kamerový systém v náročných podmienkach, čo vrhá tieň na ambície Elona Muska.

USA sa stávajú policajným štátom (36:41 – 43:30)

Napätie eskaluje aj v USA samotných. V Los Angeles a ďalších mestách vypukli protesty proti Trumpovej deportačnej politike. Nasadenie armády do amerických ulíc – prvýkrát po 60 rokoch – podčiarkuje posun krajiny k autoritatívnym praktikám. Trumpov plán deportovať milióny migrantov má nielen obrovský rozpočtový dosah (takmer 200 miliárd dolárov), ale aj potenciál spôsobiť vážne ekonomické škody nedostatkom pracovnej sily a rastom cien služieb.

Týždeň sa končí rastom geopolitického napätia a ideologickými spormi. Podcast TRENDU sa venuje útoku Izraelu na Irán, vyháňaniu zahraničných investorov zo Slovenska, ale aj problémom Tesly a Boeingu, či rastúcemu napätiu v uliciach