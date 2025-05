Americký prezident Donald Trump možno čoskoro dostane luxusné lietadlo. Venovať mu ho chce katarská kráľovská rodina, ktorej gesto už vyvolalo obvinenia z úplatkárstva a korupcie. Dokonca aj niektorí z najvernejších podporovateľov hnutia MAGA sú proti. Šéf Bieleho domu ale neoblomne trvá na tom, že v skutočnosti ide o veľmi „transparentný“ obchod.

Spojené štáty podľa neho Kataru už veľakrát pomohli či už z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany. Lídrov tejto krajiny hlboko rešpektuje. „Dávajú nám dar. Bol by som hlupák, keby som ho neprijal,“ povedal novinárom v Bielom dome.

Ďalej uviedol, že by to bolo „veľmi milé gesto“, ak by Katar poskytol Spojeným štátom vlastný Boeing, kým stále čakajú na dva nové modely, ktoré si objednali. Trumpov tím vyjednal ich dodanie ešte počas prezidentovho prvého funkčného obdobia. Boeing varoval, že nebudú dostupné ešte ďalšie dva až tri roky.

Zdá sa, že prezident prestrelil

Katarská kráľovská rodina zvažuje darovať Trumpovej administratíve lietadlo Boeing 747-8 jumbo jet, ktoré by najprv dočasne slúžilo ako Air Force One a neskôr by sa stalo súčasťou jeho prezidentskej knižnice. Ide o inštitúcie, ktoré po uplynutí funkčného obdobia archivujú písomnosti a ďalšie materiály z pôsobenia šéfov Bieleho domu. Kritici sa obávajú, že D. Trump bude dar využívať aj po vypršaní mandátu. Hoci presná hodnota 13-ročného katarského lietadla nie je známa, nový Boeing 747-8 stojí približne 400 miliónov dolárov.

Okázalé gesto ale okamžite vyvolalo etické pochybnosti. V stávke je aj reputácia Bieleho domu. Ústava Spojených štátov totiž zakazuje prezidentovi prijímať dary od akéhokoľvek kráľa, princa alebo zahraničného štátu. Podľa zdrojov ABC však Trumpova generálna prokurátorka Pam Bondi a hlavný právnik Bieleho domu David Warrington dospeli k záveru, že z právneho hľadiska by to malo byť v poriadku. Darované lietadlo by totiž nebolo podmienené žiadnym oficiálnym činom, a tak nepôjde o úplatok. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavitt navyše dodala, že „akýkoľvek dar od zahraničnej vlády je vždy prijímaný v súlade so všetkými platnými zákonmi“.

Napriek tomu správy o mimoriadne nezvyčajnom a zrejme aj bezprecedentnom dare vyvolali vlnu kritiky. Obzvlášť proti sú politici z tábora Demokratov. Senátor Chuck Schumer prezidenta nešetril a na mušku si zobral jeho volebný slogan: „Amerika na prvom mieste“. Nič ho nepropaguje viac ako Air Force One sponzorované Katarom, dodal.

Dar kritizovali dokonca aj niektorí z najvernejších Trumpových podporovateľov z hnutia MAGA. „Milujem prezidenta. Pokojne by som zaňho schytala aj guľku. Musím ale veci pomenovať pravým menom. Nemôžeme prijať dar v hodnote 400 miliónov dolárov od džihádistov v oblekoch. Ak je to pravda, poškvrní to reputáciu administratívy. Som veľmi sklamaná,“ napísala na mikroblogovacej sieti X pravicová aktivistka a Trumpova dlhoročná sympatizantka Laura Loomer.

Nič ešte nie je isté

O štedrom dare od katarskej kráľovskej rodiny by mali Spojené štáty informovať verejnosť budúci týždeň počas Trumpovho trojdňového turné po Blízkom východe, v rámci ktorého navštívi Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Katar. Tak o tom informovali viaceré zahraničné média. Podľa hovorcu Kataru sú ale tieto tvrdenia zavádzajúce.

Katarský mediálny atašé v USA Ali Al-Ansari v stanovisku pre Business Insider uviedol, že prevod lietadla je zatiaľ iba v teoretickej rovine, keďže zodpovedné orgány ešte stále preverujú právne náležitosti. „Zatiaľ v tejto veci nepadlo žiadne rozhodnutie,“ dodal.

Za predpokladu, že D. Trump dar prijme, bude lietadlo najprv musieť putovať do rúk amerického letectva. Jeho úlohou bude stroj upraviť tak, aby zodpovedal potrebným požiadavkám na prezidentský dopravný prostriedok. Všetky náklady budú hradené letectvom USA, ktoré z veľkej časti financujú americkí platcovia daní.