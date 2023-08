Hlavným impulzom, ktorý v tomto roku vrátil technologické firmy opäť k rastu, je bezpochyby umelá inteligencia. Textové generatívne modely AI, ako je ChatGPT, dnes pútajú vo veľkom pozornosť a prinášajú rast mnohým technologickým firmám na čele s najväčšími gigantmi. Medzi top najvýraznejších víťazov tohto trendu bezpochyby patrí aj výrobca čipov Nvidia. Aj keď čipy na svete dizajnuje množstvo hráčov, zdá sa, že práve Nvidia sa spomedzi všetkých výrobcov tohto kľúčového hardvéru najlepšie pripravila na éru v znamení AI. A aktuálne ohlásení inovácie – zdá sa – ďalej podčiarkujú jej dominanciu v segmente AI.

Nvidia chce ponúkať vývojárske kapacity pre AI ako službu

V osvete AI sa dnes veľa hovorí o novom nástroji Nvidia AI Workbench. Je to ucelený systém, ktorý vývojárom uľahčuje a urýchľuje návrh, testovanie nových generatívnych modelov AI a veľkých jazykových modelov na pracovných staniciach a ich škálovanie pre potreby konkrétneho dátového centra, verejného cloudu alebo vlastného cloudového riešenia výrobcu čipov s názvom Nvidia DGX.

Workbench prináša podľa expertov jednoduchšiu spoluprácu medzi projektovými tímami pri vývoji nástroja umelej inteligencie v kombinácii s prístupom k obľúbeným úložiskám ako Hugging Face, GitHub a Nvidia NGC. Inak povedané, Nvidia argumentuje, že vývojári s počítačom obsahujúcim grafickú kartu Nvidia RTX môžu s veľkými AI jazykovými modelmi pracovať na svojich lokálnych počítačoch a ak je to potrebné, vedia jednoducho svoj výkon navýšiť o zdroje dátových centier a cloud computingu.

Firma inovuje na viacerých frontoch

Popri platforme Workbench navrhla firma aj riešenie Nvidia ACE pre herné konzoly a nedávno aj štvrtú iteráciu softvérovej platformy Nvidia AI Enterprise s nástrojmi na adopciu a customizáciu generatívnej AI. Nvidia AI Enterprise obsahuje viacero nástrojov vrátane Nvidia NeMo, čo je „cloud-native framework”umožňujúci vývojárom vytvárať a nasadzovať veľké jazykové modely ako ChatGPT od OpenAI alebo Bard od Googlu. Na základe tohto výpočtu možno povedať, že Nvidia v oblasti AI riešení napreduje skutočne dravo a snaží sa držať iniciatívu.

Spolupráca prináša viac bezpečnosti

Výrobca čipov nedávno oznámil spoluprácu s firmou Snowflake. Ide o riešenie, keď firmy budú môcť cez „Snowflake Data Cloud“ vkladať proprietárne údaje do veľkých jazykových modelov a prispôsobovať ich vlastným potrebám. To znamená, že firmy, ktorú chcú nasadiť generatívne AI chatboty na svoje webstránky, ich budú môcť trénovať a dolaďovať bez presunu citlivých dát mimo vlastných počítačov. Je to veľký konkurenčný benefit, keďže zákazníci budú mať stále plnú kontrolu nad veľkými dátovými súbormi a aj istotu, že ich dáta sú takpovediac doma a v bezpečí. Nehovoriac o tom, že ak odpadne neustále presúvanie dát, klesnú im režijné náklady.

Akciám sa neuveriteľne darí

Ak by sme porovnali vývoj hodnoty akcií firiem vyrábajúcich čipy či vyvíjajúcich riešenia pre umelú inteligenciu, Nvidia by určite patrila medzi top víťazov v celom segmente. Ak sa pozrieme na vývoj ceny jej akcií, tak za posledných 5 rokov narástli akcie Nvidia o neuveriteľných 585,94 percenta.

Zdroj: TradingView Vývoj akcií spoločnosti NVIDIA Corp v priebehu piatich rokov

A tohtoročný rastový výsledok Nvidia je ešte pôsobivejší. Od januára dodnes narástli akcie o neuveriteľných 194,61 percenta. Ak sa pozrieme na predikciu 32 analytikov z Wall Street, mediánová odhadovaná cena akcie o ďalších 12 mesiacov je 506,72 dolárov s rozpätím medzi 390 a 600 dolárov.

Aj z tejto predikcie to vyzerá tak, že trhy vo veľkej miere dôverujú kombinácii AI ako kľúčovej technológii budúcnosti a top kondícii Nvidie medzi výrobcami hardvéru a poskytovateľmi služieb na podporu vývoja riešení postavených na umelej inteligencii.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.