Po energetickej kríze v minulom roku sa obavy o tohtoročnú zimu zatiaľ nepotvrdzujú. Ceny zemného plynu – až na jeden moment koncom roku 2022 – už deväť mesiacov permanentne klesajú. Tak sme sa z najvyššej hodnoty z 22. augusta 2022 na úrovni 341,20 eur/MWh dostali až na dnešnú úroveň necelých 28 eur. Dôvodmi razantného prepadu sú nielen nadpriemerne vysoké zásoby skvapalneného plynu v krajinách EÚ, ale najmä razantná zmena energetického mixu v Európskej únii. A aj keď do konca roka ešte môžu prísť nečakané udalosti, ktoré situáciu zdramatizujú, nateraz sa nečrtá žiadny impulz, ktorý by mal klesajúci trend zmeniť.

Zdroj: Trading Economics Spotová cena plynu za obdobie 5 rokov

Viac opatrení pre pokojnú zimu 2023-24

Ako dokázala EÚ tak zásadne zmeniť situáciu, že sa historicky rekordné ceny plynu na spotovej burze stali za pár mesiacov minulosťou? Odpoveď sa volá LNG – skvapalnený zemný plyn. EÚ dokázala v roku 2022 zvýšiť medziročne dovoz LNG o zásadných 70 percent v priebehu deviatich mesiacov. Súčasťou úspechu však bola aj cenová prirážka k spotovým cenám voči cenovej úrovni ázijských trhov. Aj vďaka tomu obchodníci presmerovali do Európy dodatočné dodávky LNG.

Európska únia si dala za cieľ naplniť zásobníky na 90 percent do 1. októbra 2023 a aktuálne stavy zatiaľ ukazujú, že sa jej to darí. Súčasťou opatrení na zabezpečenie nízkych cien je aj plán na zníženie spotreby zemného plynu v členských krajinách o 15 percent do marca 2024.

Čiastočná regulácia trhu pre stabilizáciu cien

Okrem vyššie spomenutých opatrení Európska komisia operuje aj s ďalšími krokmi na udržiavanie nízkych cien energií. Ide o návrh na spoločný nákup zemného plynu štátmi EÚ, vytvorenie nového cenového štandardu LNG, kroky na redukciu kolísania cien na burze plynu TTF a definovanie jasných pravidiel pre solidaritu medzi štátmi v prípade výpadku dodávok plynu. Kým niektoré členské štáty navrhovali zavedenie trvalého cenového stropu pri zemnom plyne, návrh Európskej komisie zahŕňa len dočasný mechanizmus korekcie cien, ktorý má zabrániť extrémnym cenovým výkyvom. Týmto krokom sa únia snaží predchádzať tomu, aby sa ohrozila atraktivita európskeho trhu pre dodávku LNG.

Európsky trh so skvapalneným zemným plynom by sa mohol dostať do problémov v konkurencii s Čínou. Minulý rok európske štáty v snahe rýchlo nahradiť ruský plyn pristúpili na cenový bonus, čím sa im podarilo prilákať dodávky LNG k sebe. Avšak oživenie čínskeho dopytu po LNG by túto pozíciu mohlo ohroziť a výsledkom by mohol byť nedostatok LNG na ďalšie zimy. Zabúdať netreba ani na ďalšie riziko, ktorým je úplné odstavenie ruských dodávok plynu. Napriek tomu, že miera závislosti Európy od ruského plynu sa výrazne zredukovala, náhle úplné ukončenie dodávok by stále spôsobilo problém. Európa totiž počíta v plánoch s 2 percent celoročnej spotreby pokrytými z ruských zdrojov. Prevenciou je dosiahnuť plánované naplnenie zásobníkov na 90 percent pred najbližšou zimou.



Celkovo sa dá povedať, že ceny zemného plynu koncom tohto roka zatiaľ vyzerajú pozitívne. Ak Európska únia dokáže naplniť plán na 90 percent naplnenie zásobníkov a na európsky trh bude aj naďalej prúdiť LNG z alternatívnych zdrojov, mali by ceny zemného plynu zostať aj v zime stabilne nízke.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.