Kým Čína hlási rekordnú úroveň výroby a exportu elektromobilov, najväčšia európska automobilka v tomto segmente čelí problémom. Najnovšou správou je zatvorenie výrobného závod firmy Volkswagen v nemeckom Emdene na šesť týždňov. Kvôli zníženému dopytu po elektromobiloch vyrábaných v Emdene o 30 percent majú pracovníci na tejto výrobnej linke predĺženú letnú dovolenku. Problémy s dopytov sa týkajú plne elektrických modelu SUV ID.4. ďalším dôsledkom problémov je odloženie spustenia výroby nového plne elektrického sedanu ID.7. Naopak, výroba Passatov a ďalších modelov so spaľovacími motormi pokračuje v závode podľa plánu.

Volkswagen odkladá výrobu nového modelu a prepúšťa

Nižší dopyt priniesol rozhodnutie odložiť spustenie výroby nového modelu ID.7 z pôvodného termínu v júli 2023 na neskorší termín v tomto roku. Ten zatiaľ vedenie koncernu nespresnilo.

Tým však problémy nekončia. Okrem dočasnej odstávky výroby má dôjsť podľa Manfreda Wulffa z tamojších odborov k redukcii počtu zamestnancov. Konkrétne približne 300 z 1 500 dočasných pracovníkov vedenie závodu v auguste 2023 nepredĺži ich pracovné zmluvy. Tento krok len podčiarkuje vážne problémy koncernu VW v dôsledku odbytovej krízy.

Konkurencia je výrazne inovatívnejšia

O situáciu vo Volkswagene sa logicky zaujímajú aj investori. A ich reakcia jasne ukazuje obavy. Ťažkosti VW totiž presahujú rámec hospodárskej recesie, ktorou nemecká ekonomika trpí už tri kvartály. Volkswagen má totiž problémy v Čade, keď jeho konkurenti ako Tesla a čínski a kórejskí výrobcovia výrazne expandujú na trhu elektromobilov. Investori sa obávajú, že čínski výrobcovia môžu v budúcnosti Volkswagen predbehnúť. Dôvod je o to znepokojujúcejší: v porovnaní v čínskymi a ďalšími výrobcami je Volkswagen najmenej inovatívny, z čoho logicky hrozí strata zákazníkov. Konzervatívny prístup automobilky k elektromobilite totiž nezodpovedá očakávaniam jeho zákazníkov. Tí od najnovšej, takpovediac vizionárskej technológie očakávajú výrazne odvážnejší koncept áut a množstvo technologických „vychytávok“. Volkswagen dnes očividne tieto očakávania nedokáže napĺňať.

Faktom je, že Volkswagen len pomerne nedávno ohlásil zásadnú investíciu do transformácie práve nemeckého závodu v Emdene a posilnenia výroby elektromobilov na platforme MEB. Napriek tomu je možné, že ani finančná injekcia nemusí stačiť na to, aby Nemci dokázali konkurovať inovatívnym konkurentom. Napríklad Volkswagen zatiaľ nedokáže vo všetkých modeloch ponúknuť domáce nabíjanie s kapacitou 22 kWh, ani sériové tepelné čerpadlá či nabíjanie jednosmerným prúdom s kapacitou aspoň 170 kWh.

Akcie najprv prudko narástli a následne klesli

Minister hospodárstva spolkovej krajiny Dolné Sasko, Olaf Lies, vyzval na rýchle zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) a aj ďalšie stimuly pre výrobu elektrických vozidiel. Ide o rýchlu snahu „uhasiť problém“, ktorá však nijako nerieši podstatu problému.

Problém VW ukazujú výrobné čísla. Koncern vyrobil od januára do mája 2023 celkovo 97 000 batériových elektrických vozidiel, ale dokázal z nich predať len 73 000. Pritom v Číne, ktorá je kvôli vysokému dopytu a rýchlemu prechodu na elektromobilitu najväčším trhom pre VW a aj celkovo najväčším svetovým trhom s elektromobilmi a plug-in hybrid vozidlami, spadol trhový podiel Volkswagenu o masívnych 25 percent.

Volkswagen je aktuálne v kritickej situácii a nezostáva mu nič iné ako nájsť riešenie, ako sa čím skôr stať opäť konkurenčnejším na trhu s elektromobilmi.

Zdroj: Tradingview Vývoj akcií spoločnosti VW v priebehu piatich rokov

Trhy zatiaľ ukazujú nízku dôveru v perspektívu VW. Cena akcií po sérii dobrých správ ohľadom výroby elektroáut v prvom polroku 2021 výrazne narástla o takmer 70 percent. Avšak od júna 2021 akcie VW vytrvalo klesajú a postupne sa blížia rekordne nízkej úrovni počas pandémie v roku 2020. Časť investorov dôveruje celkovému potenciálu koncernu a pokladá súčasnú situáciu za atraktívnu investičnú príležitosť pre lacný nákup. Patria k nim aj predstavitelia VW, ktorí sa pre denník Nordwest-Zeitung vyjadrili: ,,Sme presvedčení, že využitie kapacity závodu Emdene sa opäť zvýši po uvedení modelu ID.7 na trh koncom roka.“ Ak však VW nedokáže v dohľadnej naštartovať svoj inovatívny potenciál, vývoj ceny akcií by mohol ďalej pokračovať v poklese.

Zatiaľ žiadny vplyv na Slovensko

Slovenská verejnosť sa pri týchto správach logicky pýta, aký bude dopad na slovenské závody Volkswagenu. V tomto smere dnes neexistujú žiadne náznaky, že by problémy severonemeckého závodu mali mať priamy vplyv na slovenskú výrobu. To však nič nemení na tom, že vedenie slovenskej vetvy Volkswagenu by malo investovať maximálne úsilie do efektívneho riadenia a adaptability na meniaci sa trh s cieľom pomáhať zvyšovať konkurencieschopnosť celého koncernu. Pretože v prípade „sekania nákladov“ sa bude vedenie koncernu pozerať na to, ktoré prevádzky v Európe dokážu vyrábať s najnižšími nákladmi a vysokou kvalitou. Prirodzene, kto k tejto kombinácii dokáže pridať aj zlepšovacie návrhy a inovácie, bude mať o to lepšiu pozíciu do budúcnosti.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.