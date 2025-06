Na internete sa objavilo video, na ktorom dvaja AI agenti vedú telefonický rozhovor. V polovici jeden z nich navrhne, aby prešli do režimu Gibberlink. Po súhlase toho druhého sa ich dialóg zmení na sériu zvukových signálov, ktorým človek nemá šancu rozumieť. Video sa okamžite stalo virálom.

Today I was sent the following cool demo:



Two AI agents on a phone call realize they’re both AI and switch to a superior audio signal ggwave pic.twitter.com/TeewgxLEsP