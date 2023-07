Konkurencia medzi sociálnymi sieťami je mimoriadne vysoká, čo v poslednom roku osobitne pociťuje Mark Zuckerberg a jeho Instagram, ktorému viac ako úspešne konkuruje čínsky TikTok. Najnovšie však dokázal Zuckerberg po dlhom čase „vytiahnuť eso z rukáva“ a prejavilo sa to hneď na cene akcií. Konkrétne okrem „ukazovania svalov“ urobil miliardárovi Elonovi Muskovi aj niečo oveľa účinnejšie: spustil konkurenčný projekt s názvom Threads, ktorý má potenciál potenciálne prevziať líderskú pozíciu Twitteru v zdieľaní obsahu od osobností a opinion-lídrov. Finančné trhy tento krok ocenili a veria mu, čo sa prejavilo na náraste ceny akcií firmy Meta na nové maximá za posledného 1,5 roka.

Threads okopíroval to najlepšie z Twitteru

Prečo Threads vzbudil taký pozitívny ohlas? Threads je textová aplikácia, ktorá veľmi cielene imituje funkcie konkurenčnej siete Twitter, ktorú by rada nahradila v pozícii jednotky názorovej platformy a v zdieľaní (primárne) textového obsahu. Threads poskytuje všetky bežné funkcionality Twitteru, navyše niektoré z nich vylepšila, ako napríklad dĺžku postov. Kým Twitter umožňuje 240-znakové posty, Threads až 500-znakové. Pri videách je rozdiel ešte dramatickejší: kým Twitter ich limituje na 2 minúty 20 sekúnd, na Threads môžu mať do 5 minút.

Okrem toho tam fungujú klasické možnosti interakcie ako like, publikovanie, zdieľanie a opätovné uverejňovanie obsahu. Bonusom pri Threads je ponechanie užívateľského mena z Instagramu, s ktorým je táto platforma prepojená. Meta nastavila sieť tak, že každý užívateľ Threads sa musí najprv povinne registrovať na Instagrame. Toto všetko vyzerá ako verná kópia Twitteru, ktorá prešla pár kozmetickými vylepšeniami. Elon Musk to, samozrejme, vidí a predstavil sériu funkcií, ktorými chce zvýšiť príjmy spoločnosti.

Meta už trištvrte roka intenzívne rastie

Je vysoko pravdepodobné, že Threads by za bežných okolností skončil len ako ďalšia inovácia, ktorá by neurobila zásadnú „dieru do sveta“. Avšak načasovaním spustenia služby Meta skutočne trafila klinec po hlavičke. Konkurent pre Twitter prichádza na verejnosť presne v čase, keď Twitter kvôli Elonovi Muskovi výrazne stratil na popularite. Platformu opúšťajú mnohé známe tváre a odišla časť inzerentov. Teraz sa „láme chlieb“ a Mark Zuckerberg s načasovaním projektu Threads urobil veľmi dobrý strategický ťah. Zatiaľ to funguje, keď nová platforma získala 100 miliónov používateľov len za prvých 5 dní.

Úspech sa pretavil aj do ceny akcií. Akcie spoločnosti Meta po ohlásení 100 miliónov registrovaných používateľov Threads v stredu 5. júla ráno posilnili takmer o 4 % na 295,29 USD. Ide o najvyššiu cenu za jednu akciu tohto sociálneho média od konca januára 2022. Meta pritom posilňuje už od októbra: investori najprv silno zareagovali na úsporné opatrenia Zuckerberga vrátane prepúšťania a tiež vyhlásenia, že Meta utlmuje výrazné investície do metaverse. Majiteľa firmy môže tešiť, že sa vďaka aktuálnej vlne úspechu zabúda práve na nedávne prešľapy spojené s virtuálnym priestorom metaverse, na ktorý firma (zatiaľ) neúspešne vsadila. Skrátka, pre firmu Meta Platforms, Inc., so sídlom v Menlo Park v Kalifornii a jej platformami Facebook, Instagram a WhatsApp je nový Threads výrazným požehnaním, ktorý ďalej zvyšuje hodnotu jej akcie.

Zdroj: Google Finance Pohyby akcií firmy Meta Platforms za obdobie 5 rokov

Nahradí Threads Twitter?

Krivka ceny akcií sa v prípade Meta (zdá sa) na jeseň 2022 odrazila od dna a výrazne rastie. Zatiaľ dosiahla historicky najvyššiu hodnotu od januára 2022. Ak sa novej službe Threads bude ďalej dariť, optimizmus investorov pretrvá. Podmienkou je, aby Meta Platforms ďalej naberala používateľov a vyhla sa problémom. Investori očividne aktuálne vsádzajú na to, že Threads skutočne môže nahradiť Twitter ako kľúčová platforma v zdieľaní obsahu od osobností a opinion-lídrov. Či je tento cieľ reálny, sa ukáže v nasledujúcich mesiacoch.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.