Kanadský premiér Mark Carney odsúdil Donalda Trumpa zvýšiť dovozné clá na oceľ a hliník na dvojnásobok. Zároveň prisľúbil, že krajina v krátkom čase príde s adekvátnou odpoveďou. Napätie medzi susednými štátmi a kľúčovými obchodnými partnermi sa tak opäť výrazne zvýšilo.

„Najnovšie tarify na oceľ a hliník sú bezdôvodné, nezákonné, zlé pre amerických zamestnancov, pre americký priemysel a, samozrejme, aj pre priemysel Kanady,“ povedal Carney. „Nebude to trvať dlho,“ dodal kanadský premiér.

Trumpovo rozhodnutie zdvojnásobiť dovozné poplatky na oceľ a hliník na 50 percent vstúpilo do platnosti v stredu. Pre Ottawu je to zvlášť nepriaznivá situácia, keďže je najväčším zahraničným dodávateľom. Podľa údajov z americkej vlády Kanada vlani vyviezla do Spojených štátov 5,95 milióna ton ocele a 3,15 milióna ton hliníka.