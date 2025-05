Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kanada by sa mohla bezplatne pripojiť k jeho navrhovanému systému protiraketovej obrany „Golden Dome“, no iba ak sa stane súčasťou Spojených štátov. V opačnom prípade by ju účasť vyšla na 61 miliárd dolárov. Ottawa síce prejavila záujem, no odmieta akúkoľvek stratu suverenity.

Šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil nový systém protiraketovej obrany s odhadovanými nákladmi 175 miliárd dolárov. Funkčný má byť do roku 2029. Odborníci však upozorňujú na technické aj politické prekážky a varujú, že projekt môže Spojené štáty vyjsť podstatne drahšie.