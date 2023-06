Kríza im nielen neuškodila, ale dokonca im pomohla. Reč je o troch luxusných značkách, ktoré zažívajú rast a úspech, konkrétne o Hermès International SCA, LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) a Kering. Ich rastúci obrat ukazuje, že dokázali svojimi produktmi v posledných rokoch odolávať ekonomickým výkyvom. Aj keď každá z luxusných značiek má svoju vlastnú, do značnej miery odlišnú stratégiu a tiež portfólio, niekoľko faktorov smerujúcich k úspechu majú spoločných.

Dôležitý trh v Ázii

Ázia už dávno nie je len lacným výrobcom produktov pre západ, ale aj konzument mnohých západných produktov. Osobitne to platí o luxusnom tovare. Silná prítomnosť v Ázii je tak jedným z kľúčových faktorov podmieňujúcich úspech luxusných značiek. Špeciálne to platí pri firme Hermès s jej portfóliom luxusných kožených výrobkov, bytových doplnkov, šperkov a hodiniek. Predaj produktov spoločnosti v Ázii (a to primárne v Číne) v posledných rokoch dynamicky rastie a nič na tom nezmenili ani opatrenia na ochranu verejného zdravia a zatváranie celých mestských štvrtí pri výskyte covid-19. Najväčšia ikona luxusu - LVMH - napríklad na čínskom trhu rastie výrazne slabšie ako Hermès. Každopádne, vo všeobecnosti sa Ázia a najmä čínsky trh stávajú pre každú luxusnú značku dôležitým zdrojom rastu. Dá sa povedať, že obchod v Ázii je akýmsi stabilizačným prvkom v ťažkých časoch na západných trhoch.

Zdroj: Tradingeconomics.com Vývoj akcií spoločnosti Hermès v priebehu piatich rokov

Ani krízy nič nemenia na vysokom dopyte po luxuse

Na prvé počutie ide o prekvapujúce tvrdenie. Čísla aj prieskumy potvrdzujú, že dopyt po luxusných značkách sa neznižuje ani v čase ekonomických ťažkostí. Inak povedané, záujem o luxusné produkty zo strany spotrebiteľov je vzácne trvalý. Tento moment výrazne stabilizuje podnikanie luxusných značiek. Do istej miery im pomáha aj fakt, že časť spotrebiteľov kupuje kvalitné produkty s dlhou životnosťou ako investíciu. A táto im okrem iného prináša aj pocit luxusu. Firmy ako Hermès, Kering a LVMH si aj počas pandemickej a aktuálnej inflačnej krízy dokázali udržať lojalitu svojich zákazníkov.

Rast cestovného ruchu hrá v prospech luxusu

Luxusné tovary do značnej miery súvisia s turizmom. Sú to nielen nákupné zájazdy do centier ako Miláno či Dubaj, ale aj duty-free shopy na letiskách, ktoré ovplyvňujú príjmy luxusných značiek. Pokles cestovného ruchu počas pandémie počty cestujúcich zásadne obmedzil. Dnes však vidíme postupné ožívanie cestovného ruchu a vyšší dopyt turistov po produktoch Hermès, LVMH a Kering. Čísla jasne ukazujú rast obchodov na letiskách a v duty-free zónach. A s ďalej rastúcimi číslami v medzinárodnom cestovnom ruchu bude pokračovať aj posilňovanie týchto značiek.

Keď kvalita predáva

Vo veľkej konkurencii sú v posledných rokoch vo výhode značky, ktoré majú odlišné produkty vo výnimočnej kvalite. To zodpovedá profilu luxusných značiek a prináša im úspech. Hermès, LVMH a Kering sú známe napríklad ručne vyrábanými kabelkami Birkin či exkluzívnymi kúskami značiek Louis Vuitton a Dior. Tým, že sa tieto značky nevydali na cestu masovej produkcie, ale ponúkajú kusovo obmedzené série produktov vo vysokom štandarde, sú zákazníci do nich ochotní investovať ako do ikon luxusu a štýlu. Je to práve renomovaná značka a tradícia, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu. Vysoká marža pri kvalitných produktoch v malých sériách prispieva k ich silnému rastu.

Vhodný kandidát na investičný nákup

Luxusný segment už istý čas potvrdzuje, že je stabilný a dokáže prinášať výsledky aj počas kríz za podmienky, že sa dané značky držia svojich hodnôt, vysokej kvality a exkluzivity. Preto sú akcie luxusných značiek vhodným kandidátom na zaradenie do investičného portfólia.

Ak sa pozrieme na najsledovanejší akciový titul posledných mesiacov - LVMH - vidíme výrazný rast za posledných 5 rokov. Aj keď je pravdou, že od úvodu mája akcie klesli o takmer 10 percent, nie je to znakom otočenia trendu. Naopak, pre investora to môže byť práve príležitosť k nákupu za lepšiu cenu.

Zdroj: Tradingeconomics.com Vývoj akcií spoločnosti LVMH v priebehu piatich rokov

Veľmi podobná situácia je aj v prípade akcií Hermès. Od úvodu tohto roka sú v pluse 35 percent. Akcie firmy Kering sú zase od začiatku roka relatívne stabilné a nevidíme pri nich výraznejšie pohyby. Aj tu sme však videli v poslednom čase pokles ceny, čo akcie robí investične atraktívnejšie.

Zdroj: Tradingeconomics.com Vývoj akcií spoločnosti Kering v priebehu piatich rokov

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.