Technologické firmy v poslednom desaťročí zásadne ovplyvňujú dianie na finančných trhoch. Sú to firmy ako Nvidia, Microsoft či Amazon, ktoré vo veľkom digitalizujú ekonomiky na celom svete a sú kľúčové pre masové používanie nových technológií. Do tejto skupiny by sme mohli zaradiť aj spoločnosť Adobe. Aj keď nejde o technologického giganta prvého rangu, asi každý aspoň raz v živote použil niektorý z jej produktov. Stačí spomenúť len dva najznámejšie – programy na čítanie súborov PDF alebo ikonický program na úpravu fotografií Photoshop. Adobe sa aktuálne snaží expandovať a trhy perspektívu tejto firmy vidia optimisticky.

Adobe sa chce rozšíriť. Akvizíciu však rieši protimonopolný úrad

Adobe sa dohodol na akvizícii cloudovej dizajnérskej platformy Figma. Tento obchod za 20 miliárd dolárov by však mohol byť ohrozený. Európske protimonopolné úrady totiž pripravujú začatie formálneho vyšetrovania, ktoré má overiť, či v tomto prípade nejde o porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Preverovanie akvizície by sa malo začať ešte tento rok a jeho výsledkom by mohlo byť jej zastavenie. Preverovanie kúpy Figmy nesie všetky znaky opatrnosti globálnych regulačných orgánov, ktoré sa s obavami pozerajú na každú kúpu menších, inovatívnych konkurentov zo strany veľkých technologických spoločností. Každý takýto obchod totiž znižuje konkurenciu na trhu a potenciálne potláča hospodársku súťaž.

Preverovanie sa deje aj napriek tomu, že Adobe nedosahuje hranicu obratu, pri ktorej Európska únia bežne začína protimonopolné preskúmanie. Tento postup už je istý, keďže regulačné orgány EÚ už oficiálne vydali informáciu, že akvizícia spoločnosti Figma si bude vyžadovať protimonopolný súhlas. Argumenty sú všeobecné: konkrétne podľa regulátorov „transakcia vyvoláva obavy, ktoré oprávňujú na preskúmanie“. Aj toto rozhodnutie potvrdzuje trend, že regulátori budú čoraz viac skúmať aj menšie transakcie v snahe ochrániť hospodársku súťaž. Prirodzene, obe spoločnosti - Adobe aj Figma – vyjadrujú pevné presvedčenie, že kontrakt dokážu pred regulačnými orgánmi obhájiť, a to nielen v EÚ, ale aj v Británii a USA.

Adobe ukazuje výborné výsledky

Adobe sa všeobecne darí. Čo je zaujímavé, len pár dní pred zverejnením najnovších výsledkov americká banka Wells Fargo zvýšila cieľovú cenu akcií Adobe zo 420 na 525 dolárov. Mohlo ísť o špekuláciu jej analytikov, avšak takisto tento krok mohli urobiť odborníci banky na základe prezieravého odhadu mimoriadne dobrých čísiel spoločnosti Adobe. Ako to bolo, sa asi nikdy nedozvieme, každopádne odhad trafil do čierneho. Najnovšie výsledky Adobe boli výrazne lepšie, ako sa čakalo. Konkrétne Adobe prekročil očakávanie vo výške tržieb a upraveného zisku za 1. štvrťrok 2023, takisto uvádza vyššie ročné prognózy a vyšší výhľad zisku na ďalší štvrťrok. Adobe sa môže pochváliť aj solídnym cashflow, zdravou súvahou so značným množstvom hotovosti a zvládnuteľným dlhom.

Umelá inteligencia a rokovania o obsahoch

Adobe – podobne ako Alphabet Inc (Google), Microsoft – sa aktivizuje aj v oblasti umelej inteligencie. Najnovším krokom sú rokovania s významnými médiami o využívaní spravodajského obsahu na trénovanie umelej inteligencie. Otvorenou totiž zostáva otázka autorských práv a spôsobu, ako zaobchádzať s obsahom spravodajských médií, ktorý je ich majetkom. Vydavatelia ako News Corp, Axel Springer, New York Times a The Guardian už rokovali aspoň s jednou z veľkých technologických spoločností ako OpenAI (ktorá má pod palcom ChatGPT) alebo Google (textový generátor Bard). Rozhovory sa netýkajú len textov, ale aj vizuálov a fotografií, ktoré potrebujú generátory pre svoje učenie. Predpokladá sa, že sa mediálne domy dohodnú na nejakej podobe predplatného za poskytovaný obsah.

Neskutočné zhodnotenie o 301-tisíc percent

Ako to vyzerá s akciami spoločnosti Adobe aktuálne? Najprv krátka retrospektíva. Adobe vstúpila na trh v auguste 1986 pri cene 0,22 dolárov. V tom čase išlo o úplné začiatky éry osobných počítačov, avšak následne – s rastom tohto trhu a s pokračujúcim vývojom počítačov – sa akcie Adobe vyšplhali v novembri 2021 až na 688 dolárov. To predstavuje neuveriteľný rast o viac ako 301 000 percent od vstupu na burzu. Minulý rok technologickým akciám neprial a korekcia cenu poslala až na 285 dolárov. Aktuálne však nastúpili rastový trend a akcie sú na 495 dolároch. Ak by sme sa držali predikcie banky Wells Fargo, vyzerá to, že akcie majú ďalší priestor na rast. Nehovoriac o umelej inteligencii, ktorá môže ďalej „boostnuť“ výkon Adobe do budúcnosti.

Zdroj: Google Finance Pohyb akcií spoločnosti Adobe za posledných päť rokov

Perspektívny výhľad pre rast

Svet digitálnych technológií sa rýchlo rozvíja a každá firma sa snaží s vysokým tempom držať krok. Absolútna nutnosť je to pre technologické spoločnosti, ktoré musia nielen inovovať existujúce produkty, ale tiež vyvíjať nové. V prípade spoločnosti Adobe to znamená, že potrebuje nielen upgradovať svoje jestvujúce softvérové riešenia, ale takisto „čítať“ ďalšie smery vývoja a držať sa stále medzi top riešeniami. Presne o tom je aj akvizícia platformy Figma. Fakt, že Adobe sa podarilo prežiť od prvých rokov osobných počítačoch až podnes, ukazuje, že táto firma má vo svojom DNA inovatívne jadro. Jej aktuálne výsledky a plány zase hovoria o tom, že ide o zaujímavú akciu, ktorú netreba pri investovaní na finančnom trhu prehliadať. Ak dokáže zvládnuť aj integráciu umelej inteligencie, opäť ju to môže posunúť o stupienok vyššie.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.