Európa, ktorá bude bez priemyselnej výroby, s vysokou nezamestnanosťou a výraznými obmedzeniami pre majiteľov áut. Takáto budúcnosť sa vôbec nepozdáva nemeckému poslaneckému klubu CDU/CSU. Napísali preto šéfke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, ktorá vychádza z ich radov, otvorený štvorstranový list.

Jej doterajšiu aktivitu podrobujú ostrej kritike. Nepozdáva sa im príliš silná regulácia v oblasti klímy a životného prostredia. Ako informuje nemecký denník Die Welt, kritický list podpísal aj bývalý minister zdravotníctva Jens Spahn z CDU, exministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová a ďalší poslanci z CDU a CSU. Tvrdia, že v cieľoch zelenej politiky môžeme pokročiť, ak budú postavené na dobrovoľnosti a spolupráci, nie na zákazoch a obmedzeniach.

Značné rozhorčenie vyvolalo aj sprísnenie smernice o priemyselných emisiách. To dokonca označili za „extrémne nebezpečné“. Obávajú sa, že o pár rokov z priemyselne vyspelej Európy zostane len hmlistá spomienka.

Prehĺbený spor

Rétorika sa vyostruje po tom, čo europoslanci nedokážu nájsť zhodu na ďalšom postupe zákona na obnovu prírody a legislatívy spojenej s poľnohospodárstvom a používaním pesticídov a prípravkov na ochranu plodín. Hlasovanie o zákone na obnovu prírody, ktorého cieľom je do roku 2030 vrátiť minimálne 20 percent poškodených biotopov do dobrého stavu a do roku 2050 rozšíriť tieto opatrenia na všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu, rozhádal európsky výbor pre životné prostredie.