Zhoršujúci sa ekonomický rast komplikuje konsolidačné snahy vlády. Za očakávaniami zaostáva aj výber daní a odvodov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť preto zvýšila tohtoročný odhad deficitu o 137 miliónov eur na 7,1 miliardy eur. Po prepočítaní na HDP dosiahne 5,2 percenta, čo je rovnaká úroveň ako v roku 2023.

Nikam sme sa neposunuli

„Po dvoch konsolidačných balíkoch sme sa teda z fiškálneho hľadiska nedostali nikam, ale zato máme najvyššie dane pre firmy v celom regióne,“ konštatuje Radovan Ďurana, analytik INESS. Ekonóm vidí problém najmä v tom, že vláda zvýšenými daňami poškodila rastové schopnosti slovenskej ekonomiky, ale dodatočné zdroje nepoužila na zníženie schodku a realitou sa stali nové výdavky.

Odborníci čoraz viac varujú, že vláda si nedostatočne uvedomuje alarmujúci stav verejných financií. INESS pripomína, že v súčasnosti si Slovensko na svoj chod musí požičať každé deviate euro, čo je dlhodobo neudržateľné. Krajinu pred vážnejšími problémami zatiaľ chráni členstvo v eurozóne a Európskej únii. No situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť, podobne ako v minulosti v Grécku, a potom štát čaká drastické škrtanie výdavkov.

„Najjednoduchšie v tejto situácii by bolo vyhlásiť päťpercentné škrty vo všetkom. Od prídavkov na deti, cez bežné dôchodky a výdavky na lieky až po plat premiéra,“ navrhuje R. Ďurana. Zároveň upozorňuje, že ani takéto plošné opatrenie by neviedlo k eliminácii deficitu, ale k jeho poklesu na polovicu.

„Slovensko potrebuje štíhly štát, nie vyššie dane. Ekonomika už dnes čelí značným výzvam a akékoľvek ďalšie daňové zaťaženie by mohlo ohroziť investície, konkurencieschopnosť a zamestnanosť,“ upozorňuje Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Zamestnávatelia preto odporúčajú vláde zrušiť trináste dôchodky či ukončiť plošné dotovanie obedov a vlakov zadarmo. „Sme presvedčení, že pomoc zo strany štátu má byť adresná, nie plošná – a to bez ohľadu na to, či ide o sociálne dávky, dopravné zľavy alebo podporu v oblasti cien energií,“ dodáva M. Filová.

Problém rozpadnutých ciest a nemocníc