Keby norma Euro 7 prešla v pôvodne navrhovanej podobe, ohrozila by zamestnanosť v autosektore, ktorý je pilierom slovenského hospodárstva. Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Alexander Matušek v rozhovore pre TREND vymenúva, čo môže ďalšie sprísnenie emisných noriem spôsobiť v širšom kontexte a prečo to nakoniec nemusí viesť k zlepšeniu kvality životného prostredia, ale k presnému opaku.

Ako sa pozeráte na návrh normy Euro 7?

Problém aktuálneho návrhu normy Euro 7 spočíva najmä v tom, že v nereálne krátkom časovom horizonte kladie na výrobcov požiadavky, ktoré nie sú presne definované. Nedá sa splniť niečo, k čomu nemáte presné zadanie. Obzvlášť to platí vo svete techniky. Presné požiadavky majú byť súčasťou delegovaných aktov, ktoré majú prichádzať postupne, no teraz sa na ne neviete pripraviť. V automobilovom priemysle je obzvlášť dôležité plánovanie v technickom vývoji, keďže životný cyklus modelu vozidla je zväčša päť až sedem rokov. Ak doň zasiahnete, spôsobíte výpadok výrobného programu na čas potrebný pre požadovanú technickú úpravu.

V čom môže návrh poškodiť automobilový priemysel na Slovensku?

Všeobecne by nútenie výrobcov automobilov do ďalšieho nákladného vývoja existujúcich technológií znamenalo potrebu relokácie nemalých zdrojov – finančných, časových i ľudských – do technológie, ktorá sa najneskôr v roku 2035 v súvislosti s prijatou európskou legislatívou stanovujúcou od tohto roku nulové emisie, stane výbehovou.

Ako sa to prejaví v praxi?