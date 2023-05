Cieľom Európskej únie (EÚ) je urobiť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Na ceste za týmto cieľom sa rozhodla, že do roku 2030 zníži emisie minimálne o 55 percent.

Balík právnych predpisov „Fit for 55“ upravuje viaceré už existujúce európske zákony o klíme a energetike a navrhuje viacero nových.

Jednou zo zásadných zmien, ktorou chce EÚ znižovať emisie v priemysle, doprave aj stavebníctve, je nedávno schválená revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). O štyri roky, teda v roku 2027, by sa mal navyše zaviesť aj samostatný systém obchodovania s emisiami pre budovy a cestnú dopravu (ETS 2).

Spoplatnenie emisií a klimatická budúcnosť

Podľa údajov Eurostatu sa cestná doprava podieľa na celkových emisiách oxidu uhličitého na Slovensku takmer 17 percentami. EÚ vidí v znížení emisií z osobnej aj nákladnej dopravy v každej členskej krajine klimaticky lepšiu budúcnosť. Otázne je, ako sa to premietne do ekonomiky a cien. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vypracoval Analýzu vplyvov balíka Fit for 55, samostatný systém obchodovania v cestnej doprave zníži emisie, no povedie k vyšším cenám v sektoroch dopravy.

Systém obchodovania s emisiami v cestnej doprave sa zameria najmä na dodávateľov palív a nie priamo na spotrebiteľov, teda vodičov. „Zahrnutí dodávatelia budú musieť odovzdať emisné kvóty na predané palivá či znížiť ich obsah v palive. Emisie tak budú stanovené nepriamo prostredníctvom konečného množstva paliva uvedeného na trh,“ vyplýva z analýzy.

Menej emisií, vyššie ceny

V praxi to však bude znamenať, že cena kvót sa prenesie na konečných spotrebiteľov palív. EÚ si od toho sľubuje väčšie využívanie ekologickejších a efektívnejších palív. Podľa Ministerstva dopravy SR možno očakávať zvýšenie cien fosílnych palív.