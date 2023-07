V Nemecku na jar ukončili prevádzku posledných jadrových elektrární. Zatiaľ čo v Európe sú názory na jadrovú energetiku rôzne, Slovensko sa od jadra neodkláňa, práve naopak. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť JAVYS najnovšie podpísala dve memorandá o porozumení s americkou spoločnosťou Westinghouse Electric Company. Spolupráca by o niekoľko rokov mala vyústiť aj do výstavby malých modulárnych reaktorov (SMR). Prezident Westinghouse pre Česko a Slovensko Petr Brzezina v rozhovore pre TREND vysvetľuje, kde okrem priemyslu vidí potenciál modulárnych reaktorov.

Čo podpis memoránd bude znamenať v praxi?

Je to dôležitý moment v rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku. Podpísali sme dve memorandá. Jedno na technológie AP1000 na veľké bloky na 1000 megawatthodín (MW). A druhé memorandum na AP300 na modulárny reaktor 300 MW, ktorý vychádza z technológie AP1000. Na základe podpísaných dohôd si môžeme vymieňať informácie a tie informácie, ktoré SR potrebuje, aby sa do budúcnosti rozhodla, ktorým smerom pôjde a ako bude pokračovať vývoj výstavby reaktorov na Slovensku.

Ako dlho sa táto spolupráca pripravovala?

Spoločne sme pracovali už na projektoch vyraďovania jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach. Westinghouse slovenský trh pozná. Máme tu vzťahy s dodávateľmi. Považujeme slovenský trh v oblasti jadra za skúsený, pretože v tejto chvíli sú v prevádzke štyri reaktory a na spustenie sa pripravujú ďalšie dva.

Čo z doterajších skúsenosti a príprav malých modulárnych reaktorv môžete odporučiť Slovensku?

Sme dodávateľ, ktorý je schopný poskytnúť už overené technológie. V prevádzke máme štyri reaktory a v záverečnej fáze uvedenia do prevádzky v USA sú ďalšie dva. Dôležité je to aj z toho pohľadu, že to výrazne obmedzuje riziko predlžovania projektov, keďže tieto reaktory sú už štandardizované. Slovenský priemysel je tradične zvyknutý na jadro a sú tú firmy, ktoré v tom majú skúsenosti. Vďaka tomu sa môžu zúčastniť na projektoch v rámci celého regiónu. Rokujeme pritom aj o ďalších projektoch v Európe.

Napríklad?

Už teraz nám prebieha projekt v Poľsku.