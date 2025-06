USA vyzývajú Vietnam, aby obmedzil využívanie čínskych komponentov vo výrobe určenej pre americký trh. Popredné technologické firmy ako Apple a Samsung majú v krajine veľké výrobné prevádzky. Často sa pritom spoliehajú na súčiastky vyrobené v Pekingu. Meta a Google majú tiež dodávateľov vo Vietname, ktorí vyrábajú tovar, ako sú súpravy pre virtuálnu realitu.

Vietnamské firmy chcú spolupracovať, no zároveň varovali, že budú potrebovať čas a technológie, aby zaviedli domácu výrobu komponentov. USA pohrozili Vietnamu recipročným clom vo výške 46 percent, ktoré by mohlo tvrdo zasiahnuť jeho ekonomiku.

Cieľom je urýchliť oddelenie USA od čínskych technológií a zároveň zvýšiť priemyselnú kapacitu Vietnamu.

Vlani Čína vyviezla do Vietnamu technológie, ako sú elektronické komponenty, počítače a telefóny, za približne 44 miliárd dolárov. To bolo približne 30 percent jej celkového vývozu do tejto krajiny. Vietnam zase dodal technologické produkty za 33 miliárd dolárov, čo bolo 28 percent jeho exportu smerujúceho do USA. Podľa vietnamských colných údajov toky tovarov oboma smermi tento rok rastú.

USA tiež požadujú, aby Vietnam zastavil praktiky zasielania čínskeho tovaru do USA so zavádzajúcimi nálepkami „vyrobené vo Vietname“, na ktoré sa vzťahujú nižšie clá. Hanoj sa snaží vyhovieť.