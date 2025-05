Vývoz iPhonov z Indie do Spojených štátov v apríli medziročne vyskočil o 75 percent, ukazujú odhady analytickej firmy Canalys.V rovnakom období klesol vývoz z Číny o rovnaké percento – až na 900-tisíc kusov. Z Indie pritom prišlo do USA až tri milióny iPhonov.

Za týmito číslami stojí expanzia Applu v Indii, ktorá však prichádza do čoraz turbulentnejšieho geopolitického prostredia. Protekcionistická politika Donalda Trumpa a rastúce napätie s Čínou môžu túto stratégiu čoskoro naraziť na tvrdú realitu.

Apple má v Číne obrovskú výrobnú základňu, kde pôsobí viac ako milión pracovníkov v závodoch ako Foxconn, Pegatron či Wistron, pričom Čína stále vyrába približne 80 percent iPhonov. Naopak, India, kde Apple začal výrobu iPhonov v roku 2017, má dnes tri montážne závody a výroba tam rýchlo rastie – v roku 2025 už tvorí 15–20 percent globálnej produkcie. Pracovné náklady v Indii sú výrazne nižšie, priemerný mesačný plat pracovníka je okolo 230 dolárov, zatiaľ čo v USA by to bolo až 2 900 dolárov, čo znamená, že montáž iPhonu v Indii stojí približne 30 dolárov, zatiaľ čo v USA by to bolo až 390 dolárov. Táto cenová výhoda spolu s vládnymi stimulmi robí z Indie kľúčové miesto pre Apple, ktorý tak diverzifikuje výrobu a znižuje závislosť od Číny, pričom však stále využíva čínsku expertízu na nastavenie výrobných liniek.

Apple sa už roky snaží diverzifikovať výrobu mimo Číny – najmä pre clá a obchodné konflikty s USA. Pandémia tento proces urýchlila a India sa stala hlavným ťažiskom. Podľa analytika Le Xuana zo spoločnosti Canalys ide o výsledok dlhodobej snahy spoločnosti pripraviť sa na „obchodné búrky“ z Washingtonu.

Vývoz z Indie už v marci predbehol ten z Číny. Vysoké čísla z tohto mesiaca boli podľa analytikov zrejme dôsledkom zásobovania pred zavedením Trumpových ciel, ktoré vstúpili do platnosti 2. apríla. A hoci D. Trump 11. apríla nečakane oslobodil iPhony od ciel, Apple na indickej stratégii nič nemení.

CEO Tim Cook už začiatkom mája potvrdil, že väčšina iPhonov predaných v USA bude čoskoro „Made in India“. No Čína to nenechá len tak.

Zdanenie po Trumpovsky