Nemecká ekonomika by mala v nasledujúcich dvoch rokoch rásť rýchlejšie, než pôvodne očakávali experti. Kľúčom sú vládne investície do infraštruktúry a obrany. Po dvoch rokoch poklesu by hospodárstvo najväčšej európskej ekonomiky malo v tomto roku stúpnuť o 0,2 percenta. Je to pozitívnejší výhľad než stagnácia predpokladaná v máji.

„Niektoré opatrenia z núdzového programu novej spolkovej vlády idú správnym smerom,“ povedal hlavný ekonóm z výskumného inštitútu Handelsblatt Dennis Huchzermeier pre Bloomberg. Zároveň upozornil na „významné záťaže“, medzi ktoré zaradil nárast minimálnej mzdy a „hroziacu explóziu“ príspevkov zo sociálneho systému.

Vedúci oddelenia prognóz v Kielskom inštitúte Stephan Kooths podľa Politico vyzdvihol, že po dvoch náročných rokoch začínajú rásť súkromná spotreba aj firemné investície. „Zdá sa, že pokles dosiahol svoje dno.“ Kielský inštitút upravil prognózu rastu na rok 2025 z nuly na 0,3 percenta a pre rok 2026 z 1,5 na 1,6 percenta.

Nemecko je stále najväčším exportérom v Európe a prioritným cieľom amerických colných opatrení. Nové prognózy mníchovského inštitútu Ifo počítajú so stimulačnými opatreniami v hodnote 10 miliárd eur v roku 2025 a 57 miliárd eur v roku 2026.

Prípadná eskalácia obchodného konfliktu s USA by ale mohla pozitívne impulzy úplne vymazať a zatlačiť najväčšiu ekonomiku Európy späť do recesie. Prezident inštitútu Clemens Fuest uviedol, že cieľ dvojpercentného rastu, o ktorom hovoril kancelár Friedrich Merz, je dosiahnuteľný – ak dôjde k zásadným reformám. „Samotné peniaze nestačia,“ povedal C. Fuest. „Je tu príliš veľa prekážok. Nemecko potrebuje ochotu reformovať sa v niekoľkých oblastiach.“

Prezident Kielského inštitútu Moritz Schularick označil riziká obchodnej politiky za „významné“ a americkú colnú politiku za „nepredvídateľnú“, čo podľa neho výrazne zvyšuje neistotu pre nemecký zahraničný obchod.

Rastový impulz nemeckej ekonomiky prišiel už v prvom štvrťroku 2025 (nárast o 0,4 percenta). Bol to ale pravdepodobne jednorazový efekt. Spôsobilo ho zrýchlené vyvážanie tovarov do USA pred očakávaným zavedením ciel. Podľa odborníkov sa v nasledujúcich štvrťrokoch pravdepodobne vytratí a rast sa opäť spomalí.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček upozorňuje, že v súvislosti s vývojom nemeckej ekonomiky možno očakávať pozitívne efekty aj na domácej scéne. Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku tohto toka pokračovala v expanzii s medziročným rastom HDP v stálych cenách na úrovni 0,9 percenta a medzikvartálnym nárastom o 0,2 percenta. Tvorba HDP v bežných cenách dosiahla objem 31,1 miliardy eur. „Pri reštarte nemeckej ekonomiky predpokladáme, že tohtoročný rast by sa napriek negatívnym vplyvom nemusel veľmi vzdialiť od minuloročnej úrovne rastu dve percentá,“ dodal T. Boháček.

Hlavné problémy nemeckej ekonomiky