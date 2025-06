Globálna ekonomika smeruje k najslabšej dekáde rastu od 60. rokov minulého storočia. Vyplýva to z aktuálnej správy Svetovej banky Global Economic Prospects, ktorá upozorňuje na negatívny vplyv obchodných bariér, najmä ciel zavedených administratívou Donalda Trumpa.

Svetová banka znížila rastové prognózy takmer dvom tretinám krajín sveta v porovnaní s januárom. Predpokladá, že v roku 2025 globálny HDP vzrastie len o 2,3 percenta, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej než sa očakávalo na začiatku roka. Ide o najpomalšie tempo od globálnej finančnej krízy v roku 2008 mimo hospodárskeho prepadu. Dôvodom je okrem narastajúceho obchodného napätia aj oslabenie dôvery investorov a spotrebiteľského dopytu.

„Svetová ekonomika opäť naráža na turbulencie,“ napísal hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill podľa New York Times. „Bez rýchlej korekcie môže dôjsť k hlbokému zhoršeniu životných podmienok.“ Ešte pred šiestimi mesiacmi banka naznačovala blízky návrat k miernemu oživeniu po pandémii. Teraz prognózuje zlepšenie na 2,6 percenta až v roku 2027.

Zhoršené výhľady sa týkajú aj najväčších ekonomík vrátane Japonska (0,7 percenta), krajín eurozóny (0,7 percenta) a Spojených štátov (1,4 percenta).

Trumpova administratíva zaviedla univerzálne clo vo výške 10 percent na všetky dovozné produkty a až 50-percentné clá na oceľ a hliník. Trhy na tieto opatrenia reagovali prudkým prepadom v apríli. V máji síce medzinárodný obchodný súd väčšinu ciel vyhlásil za nelegálne, no americká vláda si ich zatiaľ udržala v platnosti prostredníctvom odvolania, uvádza BBC.

Naopak, predpoveď pre Čínu Svetová banka nezhoršila. Podľa správy má Čína dostatočné finančné rezervy a stabilitu na zvládnutie významných globálnych výkyvov a neistoty.

Prípadné ďalšie zvýšenie ciel zo strany USA by mohlo globálny rast ešte viac oslabiť a vyvolať inflačné tlaky. „Clá by mohli v druhej polovici tohto roka viesť k ochromeniu globálneho obchodu, kolapsu dôvery, rastu neistoty a nestabilite na finančných trhoch,“ konštatuje sa v dokumente.

Napriek tomu Svetová banka nepredpokladá globálnu recesiu – šanca, že k nej dôjde, je podľa nej nižšia než 10 percent.

„Ekonomická spolupráca je lepšia ako akákoľvek alternatíva – pre všetky strany,“ uviedol I. Gill. Aj keď rast rozvíjajúcich sa ekonomík má naďalej mierne prekonávať tempo rozvinutých krajín, v krajinách s nízkymi príjmami zostáva vývoj slabý. Tamojšie hospodárstva napredujú príliš pomaly na to, aby dobehli straty spôsobené pandémiou a jej následkami.

Napriek slabým výhľadom existuje aj priestor na pozitívny obrat, pripomína Euronews. Podľa Svetovej banky by sa globálny rast mohol zrýchliť, ak by sa zmiernili obchodné napätia – napríklad prostredníctvom dohôd, ktoré by znížili clá na polovicu oproti úrovniam z konca mája 2025. V takom prípade by globálny rast mohol byť v rokoch 2025 a 2026 v priemere vyšší o 0,2 percentuálneho bodu.