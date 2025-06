Svetová ekonomika vzrastie tento rok podľa najnovšej prognózy OECD o 2,9 percenta a rovnaký rast očakáva aj v roku 2026. V predchádzajúcom odhade z marca uvádzala organizácia tohtoročný rast na úrovni 3,1 percenta a budúcoročný na úrovni 3 percentá. Na porovnanie, vlani zaznamenala svetová ekonomika rast o 3,3 percenta.

Podľa organizácie vývoj svetového hospodárstva negatívne ovplyvňuje najmä colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, na čo však do veľkej miery doplatia práve Spojené štáty. Pre USA skresala pôvodný odhad rastu ekonomiky omnoho výraznejšie než v prípade globálneho hospodárstva.

OECD dodala, že „podstatné zvýšenie“ obchodných prekážok, sprísnenie finančných podmienok, slabšia podnikateľská a spotrebiteľská dôvera a zvýšená politická neistota budú mať v prípade ich ďalšieho pretrvávania „negatívny vplyv na hospodársky rast“.

V utorok a stredu sa v Paríži koná ministerská schôdzka štátov OECD, na okraj ktorej by zástupcovia Európskej únie a USA mali diskutovať o obchodných vzťahoch.

Správa OECD je nepriaznivá najmä pre USA. Zatiaľ čo americká ekonomika vzrástla vlani o 2,8 percenta a v marci OECD počítala so spomalením rastu na 2,2 percenta, teraz odhaduje, že tento rok zaznamená ekonomika rast iba o 1,6 percenta. V spomaľovaní rastu bude pokračovať aj v budúcom roku, pričom by mala vzrásť o 1,5 percenta.

Problémy Ázie a Ruska

OECD zhoršila odhad rastu aj pre Čínu, druhú najväčšiu ekonomiku sveta, avšak iba mierne. V marci odhadovala rast čínskej ekonomiky na úrovni 4,8 percenta, teraz očakáva, že dosiahne 4,7 percenta. Japonsku zhoršila prognózu výraznejšie. V marci očakávala, že japonská ekonomika vzrastie tento rok o 1,1 percenta, najnovšie predpokladá, že to bude iba o 0,7 percenta.

Výrazné oslabenie rastu očakáva pri Rusku. Zatiaľ čo vlani vzrástla ruská ekonomika o 4,3 percenta, tento rok počíta OECD s jej rastom o 1 percento. Na budúci rok by sa rast mal ešte spomaliť, a to na 0,7 percenta.

Eurozóna a Slovensko

Na druhej strane, vyhliadky pre eurozónu ponechala OECD nezmenené. Aj naďalej tak počíta tento rok s rastom o 1 percento.

V prípade Slovenska odhaduje OECD tento rok rast o 1,4 percenta a v budúcom roku počíta s jeho spomalením na 1,1 percenta. Najslabší rast by z krajín V4 malo tento rok vykázať iba Maďarsko, a to na úrovni 0,9 percenta. Na budúci rok však OECD počíta so zrýchlením rastu maďarskej ekonomiky na 2,4 percenta.

Česká ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,9 percenta a v roku 2026 o 2,2 percenta a ešte výraznejší rast odhaduje organizácia pri Poľsku. V tomto roku počíta s rastom hospodárstva o 3,2 percenta a v roku 2026 o 2,7 percenta.