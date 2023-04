Na západnom pobreží Indie, ktorá sa v poslednom čase stala najväčším trhom s ruskou ropou, vzniká nová rafinéria, ktorá bude mať kapacitu 60 miliónov ton spracovanej ropy ročne. V prepočte je to 1,2 milióna barelov ropy denne, čiže pôjde o jeden z najväčších petrochemických projektov na svete.

Nejde o nový projekt, memorandum o porozumení sa k nemu podpisovalo ešte v roku 2018. Pozoruhodné je však perfektné načasovanie, flexibilita a skladba hráčov v pozadí.

V projekte pochopiteľne participujú veľké indické spoločnosti, ktoré tvoria konzorcium Ratnagiri Refinery and Petrochemicals (RRPCL). Ide o joint venture Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation a Hindustan Petroleum Corporation. Náklady na výstavbu predstavujú 44 miliárd dolárov.

Memorandum o porozumení podpisovalo Saudi Aramco, ktoré odkúpilo od indického konzorcia polovičný podiel, o ktorý sa ešte podelilo aj s Abu Dhabi National Oil Company. Tým sa zároveň ukázalo, kto mal do rafinérie dodávať ropu.

Rafinéria by mala byť uvedená do prevádzky tento rok, pričom India za posledný rok urobila veľký obrat v skladbe svojich importov ropy. Ešte pred dvomi rokmi boli hlavnými dodávateľmi Irak (21 percent), USA (14 percent), Nigéria (11 percent) a Saudská Arábia spolu so Spojenými arabskými emirátmi (obe krajiny po približne 10 percent). Teraz na tomto trhu dominuje Rusko. OPEC tu hrá druhé husle.

Ako do tohto obrazu zapadá projekt medzi Ratnagiri? Perfektne. Lídri OPEC-u sa totiž medzičasom stali nepravdepodobnými importérmi ruských palív. Prečo? Pretože sa to skrátka oplatí.