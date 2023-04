Počas prvého kvartálu tohto roku Rusko exportovalo v priemere 3,5 milióna barelov ropy denne. Takto pred rokom, krátko po začiatku invázie na Ukrajinu, exportovalo 3,35 milióna barelov. Rusku sa zatiaľ darí navigovať pomedzi nástrahy sankcií Západu a poďakovať sa môže dvom krajinám. Čína s Indiou kupujú po 1,5 milióna barelov denne, teda 90 percent ruského exportu.

Zvyšné barely prúdia do Turecka a Bulharska, plus ešte južnou vetvou ropovodu Družba napríklad aj na Slovensko. Objemy, ktoré smerujú do Európy, aktuálne pokrývajú osem percent ruského exportu.

Za posledný rok sa toho veľa zmenilo. Rusko bolo popredným dodávateľom ropy do Číny už v roku 2021 a držalo si podiel 25 percent na čínskom trhu, teraz má tretinový podiel. Úplný prevrat nastal v Indii, ktorá sa v priebehu roka dostala z jedného percenta importov z Ruska na 51 percent.

Je to výhodné pre všetkých. Ruská ropa neodišla z trhu, ale prúdi aspoň do niektorých oblastí sveta. Mukeš Surana, riaditeľ indickej Ratnagiri Refinery and Petrochemicals

India sa stala najväčším trhom pre ruskú ropu. Cenové stropy a sankcie Naí Dillí a jeho naftárom vlastne vyhovujú, lacná ropa je pre jeho ekonomiku kľúčová. Ak sa niekto pravidelne sťažoval na vysoké ceny ropy od OPEC-u, bola to práve India. Slabá indická mena zvyšuje ceny importov všetkých potrebných surovín.

Vyššie ceny importov zvyšujú infláciu, tá si vyžaduje vyššie úrokové sadzby a tie zase oslabujú ekonomiku. Päť- či šesťpercentnú infláciu mala India už pred niekoľkými rokmi, keď inde vo svete ešte nebola problémom.

India – zem zasľúbená pre ruskú ropu