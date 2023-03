Z pohľadu Ruska sa práve začalo budovanie novej etapy spolupráce s Čínou. Táto spolupráca má priniesť návrat zašlej slávy pre Moskvu a katapultovanie Vladimíra Putina medzi najmocnejších mužov planéty. Veď má sedieť hneď po pravici Si Ťin-pchinga, s ktorým ho spája priateľstvo bez hraníc.

Čína si skutočne vie predstaviť úplne iný svetový poriadok a o spoluprácu s Ruskom má záujem. Len v trochu inej podobe, ako by sa Moskve páčilo. Vzhľadom na prvé skúsenosti s prehlbovaním vzťahov je to úplne pochopiteľné.

Čína už zistila, že ekonomická spolupráca má svoje limity. Čínske spoločnosti nedostávajú od ruských partnerov zaplatené, dopyt ruských zákazníkov je veľmi slabý a ani vláda si neplní záväzky v spoločných projektoch.

Ruskí predstavitelia sa radi chvália a do sveta vypúšťajú aj informácie, ktoré majú byť dôverné. Okrem toho, obe strany majú problém so vzájomnou dôverou. Hoci sa armády oboch krajín zblížili, Rusko si dalo pozor, aby sa nezačalo spoliehať na čínsku vojenskú a navigačnú technológiu. Ruské tajné služby sa začínajú sťažovať, že Čína Rusko špehuje. Povedali to nahlas, čiže išlo o odkaz do Pekingu, aby sa krotil.