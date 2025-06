Ratingová agentúra Moody’s potvrdila svoj doterajší rating Slovenskej republiky. Rating zostáva zachovaný a to na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Ide tak už o tretiu renomovanú medzinárodnú agentúru, ktorá Slovensku tento rok ponechala ratingový stupeň na nezmenenej úrovni.

„Ratingy Slovenska, vrátane dlhodobých ratingov, sú podporené relatívne silným trendom rastu, vyšším príjmom na obyvateľa, stále dobrou schopnosťou splácať dlh a miernou úrovňou štátneho dlhu,“ konštatuje agentúra vo svojom hodnotení.

Moody’s vo svojej správe, podobne ako nedávno agentúra Fitch, poukazuje na riziká, ktoré môžu hroziť z externého prostredia. Ide o neistotu v súvislosti so zavedením ciel zo strany USA. Zohľadňuje to aj odhad rastu HDP, ktorý by mal tento rok dosiahnuť úroveň 1,2 percenta.

„Riziká, spojené s úzkou prepojenosťou slovenskej ekonomiky na nemecké výrobné reťazce a s vysokou otvorenosťou zahraničného obchodu, sú vyvážené silnou schopnosťou Slovenska prilákať zahraničné investície,“ uvádza Moody’s vo svojom hodnotení.

Minister financií Ladislav Kamenický považuje hodnotenie agentúry Moody’s za úspech. „Štartovacia pozícia našej vlády bola veľmi zlá. Po bývalej vláde sme zdedili jedny z najhorších verejných financií v celej Európskej únii. Navyše neustále čelíme útokom zo strany opozície, ktorá robí všetko pre to, aby o Slovensku vytvárala negatívny obraz v očiach zahraničných agentúr. Napriek tomu sa nám darí udržiavať ratingy Slovenska, čo považujem za úspech. Je to dôkaz toho, že verejné financie riadime zodpovedne a finančné trhy veria vláde Slovenskej republiky. V tom budeme pokračovať aj naďalej,“ reagoval na najnovšiu hodnotiacu správu minister financií Ladislav Kamenický.