Brusel v rámci ponaučenia z krízovej situácie z rokov 2021 a 2022 stanovil cieľ, aby boli zásobníky plné na 90 percent do prvého novembra, čo je oficiálny začiatok vykurovacej sezóny. Podarilo sa mu to o 11 týždňov skôr, už v polovici augusta. Cena plynu vďaka tomu klesla k tohtoročným minimám a dodávka na budúci rok stojí 50 eur za MWh, čo je len tesne nad tohtoročnými minimami z júna.

Cena plynu na zimnú sezónu je ešte nižšia, a to 47 eur, pričom októbrová dodávka zlacnela na 38 eur za MWh. Ešte stále to však nie sú ceny spred roka 2021, keď stál plyn menej ako 20 eur, ale na druhej strane je to o 90 percent menej ako pred rokom, keď stál plyn viac ako 300 eur (maximá z augusta).

K razantnému plneniu zásobníkov prispel aj dobrý počiatočný stav po zime 2022/23, ktorá bola mierna, a zásobníky zostali plné na 56 percent. Európa má v súčasnosti v zásobníkoch o 12 percent plynu viac ako vlani o takomto čase a o 36 percent viac ako pred dvoma rokmi, keď sa začala energetická kríza.

Ani plné zásobníky na zimu nestačia

Európske zásobníky sa pravdepodobne naplnia na plnú kapacitu, čo sa už veľmi dávno nestalo. Obchodníci si dokonca začali rezervovať voľné zásobníky aj na Ukrajine.

Mať plné zásobníky ešte nie je zárukou bezpečne prečkanej zimy, no veľký importér s minimálnou vlastnou produkciou nemôže urobiť viac, ako naplniť zásobníky a mať zabezpečené diverzifikované dodávky cez potrubia a terminály LNG. A to Európa má.

Zásobníky kryjú počas zimy 25-30 percent celkovej spotreby a veľmi tuhá zima by iste znamenala vyššie riziko a rast cien. Dodávatelia z USA a Nórska však nie sú známi tým, že by svojvoľne obmedzovali dodávky svojim klientom, ako sa to stalo v rokoch 2021 a 2022.

Nemecko, ktoré sa do dejín neslávne zapísalo svojou naivitou v energetickej politike, otáča kurz veľmi rýchlym tempom. Na prelome rokov 2022 a 2023 inštalovalo dva plávajúce LNG terminály, aby si zabezpečilo plyn, kým sa vybudujú pozemné terminály v prístavoch.

Ešte tento rok sa pridajú ďalšie tri, ich spustenie prebehne v októbri a novembri (dva v prístave Lubmin), respektíve v decembri (Wilhemshaven). Nemecko plánuje byť do konca dekády štvrtým najväčším importérom LNG na svete. Viac budú importovať len Južná Kórea, Čína a Japonsko.

Otázka znie: Keď je plynu dosť, prečo sa jeho cena nevráti na úrovne spred energetickej krízy? Dôvodov je niekoľko, ale dobrou správou je, že časť z nich môže postupne pominúť. V prvom rade, ruský plyn nie je jednoduché nahradiť. Jeho export do Európy aktuálne dosahuje jednu šestinu objemu v porovnaní s rokmi 2019 a 2020. Tento výpadok je citeľný napriek nárastu importu ruského LNG.