Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ) rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške.
Pred začiatkom summitu spoločne pózovali pred novinármi, ktorí na nich kričali otázky. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov“. Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami.
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.