Podpredseda NR SR Andrej Danko navrhol znížiť počet samosprávnych krajov z ôsmich na štyri, čím by podľa neho štát ušetril viac ako 500 miliónov eur. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by regióny Bratislava, Západ, Stred a Východ.
Opozičné Progresívne Slovensko návrh odmieta. Poslankyňa Jana Hanuliaková tvrdí, že väčšina peňazí, ktoré prechádzajú cez kraje, smeruje na školy, cesty či sociálne zariadenia a tieto výdavky musia zostať zachované. Podľa nej by úspory z menšieho počtu úradníkov dosiahli len jednotky až desiatky miliónov eur, čo môže vláda ušetriť vo vlastných výdavkoch.
Marek Lackovič označil návrh za škodlivý pre konštruktívnu diskusiu o reforme samospráv. Dodal, že vláda by mala začať šetriť tým, že nebude zakladať nové ministerstvá a následne kritizovať kraje a obce. Štefan Kišš vidí v Dankových vyjadreniach snahu prekryť, že koalícia nemá plán, ako dostať verejné financie pod kontrolu.
SNS argumentuje, že reforma by znížila počet úradov, odstránila duplicity a priniesla značné úspory. PS tvrdí, že o modernizácii samospráv je ochotné diskutovať, no len s odborníkmi a bez populizmu.