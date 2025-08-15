Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.
Na odletovej dráhe si podali ruky a zapózovali na spoločnú fotografiu. Následne nasadli do auta, ktoré ich dopraví na miesto konania summitu. Ten by sa mal oficiálne začať približne o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Kremeľ niekoľko hodín pred stretnutím informoval, že by bilaterálny summit prezidentov mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. Na úvodných rokovaniach sa zúčastnia okrem Trumpa a Putina aj ich poradcovia.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Obaja lídri sa naposledy stretli počas Trumpovho prvého mandátu na summite krajín G20 v japonskej Osake 28. júna 2019.