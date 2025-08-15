Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.

Na odletovej dráhe si podali ruky a zapózovali na spoločnú fotografiu. Následne nasadli do auta, ktoré ich dopraví na miesto konania summitu. Ten by sa mal oficiálne začať približne o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).

Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Kremeľ niekoľko hodín pred stretnutím informoval, že by bilaterálny summit prezidentov mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. Na úvodných rokovaniach sa zúčastnia okrem Trumpa a Putina aj ich poradcovia.

Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.

Obaja lídri sa naposledy stretli počas Trumpovho prvého mandátu na summite krajín G20 v japonskej Osake 28. júna 2019.

Ďalšie dôležité správy

KK11 archív Helsinki - Na archívnej snímke z 16. júla 2018 americký prezident Donald Trump (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky v Helsinkách. Ruský prezident Vladimir Putin a bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump nevedú dialóg o podmienkach dosiahnutia mieru na Ukrajine. FOTO TASR/AP FILE - In this July 16, 2018, file photo, U.S. President Donald Trump, left, and Russian President Vladimir Putin shake hands in Helsinki, Finland. President Joe Biden may feel an incentive to se
Neprehliadnite

Biely dom krotí očakávania rýchlej dohody o prímerí. Trump bude Putinovi na Aljaške „načúvať“