Britský veľvyslanec vo Washingtone, Peter Mandelson, oznámil, že Donald Trump je pripravený spolu s európskymi krajinami poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po uzavretí mierovej dohody s Ruskom. Hovoril aj o prítomnosti spojeneckých síl na jej území. Zdôraznil, že presný mechanizmus zatiaľ nie je jasný.

Mandelson navrhol, aby britské a európske jednotky pôsobili na Ukrajine a zasiahli pri porušení dohody zo strany Ruska. Povedal, že summit Trumpa a Putina má viesť k základnému prímeriu a následným rokovaniam Ukrajiny, Ruska a USA.

Tvrdí, že Rusko vojnu nevyhrá a Európa s Britániou musia pripraviť monitorovacie mechanizmy a opatrenia na odvrátenie ďalšej agresie. Britský veľvyslanec vyzdvihol odvahu Ukrajincov, ktorú Trump a USA obdivujú.

Ďalšie dôležité správy

KK40 Fairford - Americký viceprezident J. D. Vance hovorí počas prejavu americkým vojakom na základni v britskom Fairforde v stredu 13. augusta 2025. FOTO TASR/AP Vice President JD Vance speaks during a visit to airmen and family members of the 501st combat support wing at Royal Air Force Fairford in Gloucestershire, England, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Frank Augstein)
