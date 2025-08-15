Britský veľvyslanec vo Washingtone, Peter Mandelson, oznámil, že Donald Trump je pripravený spolu s európskymi krajinami poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po uzavretí mierovej dohody s Ruskom. Hovoril aj o prítomnosti spojeneckých síl na jej území. Zdôraznil, že presný mechanizmus zatiaľ nie je jasný.
Mandelson navrhol, aby britské a európske jednotky pôsobili na Ukrajine a zasiahli pri porušení dohody zo strany Ruska. Povedal, že summit Trumpa a Putina má viesť k základnému prímeriu a následným rokovaniam Ukrajiny, Ruska a USA.
Tvrdí, že Rusko vojnu nevyhrá a Európa s Britániou musia pripraviť monitorovacie mechanizmy a opatrenia na odvrátenie ďalšej agresie. Britský veľvyslanec vyzdvihol odvahu Ukrajincov, ktorú Trump a USA obdivujú.