Na rozdiel od posledných rokov akcie momentálne zarábajú menej ako nástroje peňažného a dlhopisového trhu. Dividendy sú aktuálne nižšie ako výnos pokladničnej poukážky či dlhopisu.

Skúsenejší investori by mohli namietať, že predsa dividendy nie sú jediným spôsobom, ako spoločnosti vyplácajú peniaze. Ešte väčšia časť ziskov ide do spätného skupovania akcií, ktoré má aj svoje daňové výhody.

V marci 2023 sú už k dispozícii finálne dáta o tom, koľko spoločnosti v indexe S&P 500 vyplatili akcionárom počas štvrtého kvartálu roka 2022, a teda aj za celý rok 2022. V záverečnom kvartáli minulého roka použili firmy 211,2 miliardy dolárov na spätné skupovanie akcií, čím mierne prekonali tretí kvartál a za celý rok 2022 vytvorili nový rekord v objeme 922 miliárd dolárov.

Najskôr rekord, potom pokles

Cesta k rekordu však nebola jednoduchá, pretože absolútnym rekordom bol v skutočnosti prvý kvartál roka 2022, keď sa do skupovania akcií vložilo 281 miliárd dolárov a potom to išlo, ako sa vraví, dolu vodou. Na prekonanie roka 2021 to však stačilo.