Napriek zlej ekonomickej situácii v USA a obavám o bezpečnosť počas cestovania predstava leta v Európe zostáva pre mnohých Američanov prioritou.

Analýza spoločnosti Cirium síce ukázala, že rezervácie z USA do Európy od januára do mája klesli medziročne takmer o 10 percent, no prieskum Deloitte z mája zaznamenal nárast záujmu o zahraničné cesty, pričom najčastejším cieľom bola práve Európa. Podobne aj analýza spoločnosti Allianz Partners predpokladá, že počet letných ciest Američanov do Európy v roku 2025 vzrastie o 10 percent.



Ekonomické ťažkosti a napäté obchodné vzťahy nie sú osamotené faktory, ktoré Američanov odrádzajú od ciest do Európy. Slabnúci dolár znižuje ich kúpnu silu a niektorí majú obavy o bezpečnosť. Dokonca sa boja, či sú v zahraničí vítaní — vnímanie USA sa podľa nich zhoršilo v dôsledku súčasnej zahraničnopolitickej rétoriky.

Jedno je však isté: mnoho Američanov sa cestovania do Európy nevzdáva, a to aj napriek poklesu spotrebiteľskej dôvery.

„Vidíme váhanie, no stále verím, že väčšina Američanov, ktorí plánovali ísť do zahraničia, tam aj pôjde,“ povedal generálny riaditeľ výskumnej spoločnosti Longwoods International, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch, Amir Eylon pre Business Insider.

Hoci existujú náznaky spomalenia, nejde o dramatickú zmenu. Podľa mesačného prieskumu Longwoods, ktorý sleduje nálady tisícky respondentov, počet Američanov, ktorí tvrdia, že určite podniknú medzinárodnú cestu v nasledujúcich 12 mesiacoch, klesol z 25 percent v januári na 19 percent v máji.

Cestujúci podľa neho zaujali postoj vyčkávania — trend, ktorý potvrdzujú aj iní odborníci. Ľudia rezervujú neskôr, častejšie vyhľadávajú výhodné ponuky a lacnejšie lety.