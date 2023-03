Akciové trhy majú za sebou najväčšie prepady za posledné roky, a to ešte ani nenastala recesia. Časť investičnej verejnosti už dlhšie špekuluje nad tým, že akcie majú dno za sebou a posledné mesiace im dávajú za pravdu.

Aký bude ďalší vývoj inflácie a od toho sa odvíjajúce konanie centrálnych bánk, nevie presne nikto, hoci každý má na to nejaký názor. Kto chce úspešne navigovať týmto zložitým obdobím, mal by sa poučiť z minulosti, konkrétne z posledných dvoch inflačných šokov, ktoré za posledných 50 rokov nastali.

Pred päťdesiatimi rokmi začala stratená dekáda na akciách, ktorý v sebe zahrnula oba tieto šoky. Či už ide o rok 1973 alebo 1980. V oboch prípadoch boli problémom vysoké ceny ropy, ochromená ekonomika, vysoká inflácia a zložitý boj proti nej.

Kľúčové je, že počas tohto obdobia sa akcie správali inak ako obvykle. Stačí si spomenúť na stratenú dekádu na akciách. Zatiaľ čo bežne akcie potrebujú tri či štyri roky na vymazanie strát, tentokrát to trvalo dekádu. A ak sa započítala aj inflácia, tak investori vymazali straty až v roku 1985, teda po dvanástich rokoch. Čím je to spôsobené?

Za normálnych okolností po odpočítaní inflácie zarábajú akcie 5,9 percenta ročne. Nemalo by teda trvať viac ako tri-štyri roky, aby sa teraz vrátili späť na minuloročný vrchol. Lenže v čase vysokej inflácie im to trvá podstatne dlhšie. Elroy Dimson, Paul March a Mike Staunton, v štúdii pre Credit Suisse

Počas minulého roka padli akcie rovnako, ako aj dlhopisy. Po započítaní reinvestovaných dividend, respektíve kupónov dlhopisov, padli akcie o 18 percent a desaťročné dlhopisy o 16 percent.

Počas všetkých recesií od roku 1973 sa darilo lepšie dlhopisom ako akciám, a to výrazne lepšie. Iste, z dlhodobého hľadiska akcie zarábajú viac, ale práve počas recesií to tak nie je.

Kto vložil v roku 1973 peniaze do dlhopisov, mal až 13 rokov lepší výnos ako ten, kto investoval do akcií. Kto urobil to isté v roku 1980, držal si pred akciami náskok celých sedem rokov.