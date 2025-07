Americká potravinárska spoločnosť Kraft Heinz zvažuje rozdelenie svojho podnikania. Firma by mohla oddeliť potravinovú sekciu vrátane značiek ako Kraft Macaroni & Cheese alebo Miracle Whip do samostatnej spoločnosti, ktorá by mohla mať hodnotu až 20 miliárd dolárov. Napísal to server denníka The Wall Street Journal (WSJ). Zvyšok firmy by naďalej zahŕňal napríklad kečupy Heinz alebo horčica Grey Poupon.

Informácia sa objavila desať rokov po fúzii značiek Kraft a Heinz, ktoré pôvodne sprostredkovali legendárny investor Warren Buffett a investičná skupina 3G Capital. Rozdelenie doteraz nebolo oficiálne schválené, ale vedenie spoločnosti podľa WSJ pripravuje rôzne scenáre a naďalej vyhodnocuje, ktoré značky by mohli byť súčasťou oddelenej entity.

„Ako bolo oznámené v máji, spoločnosť Kraft Heinz vyhodnocuje potenciálne strategické transakcie s cieľom uvoľniť hodnotu pre akcionárov," uviedol hovorca Kraft Heinz.

Spoločnosť v posledných rokoch čelí problémom spôsobeným zmenou spotrebiteľských preferencií a rastúcim tlakom na zdravšie a menej spracované potraviny. Firma sa doteraz neúspešne snažila predať značky s nedostatočnou finančnou výkonnosťou ako Oscar Mayer alebo Maxwell House. Zároveň oznámila, že z amerických produktov odstráni umelé farbivá a chce sa viac zamerať na produkty ako omáčky a dresinky, pri ktorých je dopyt vyšší.

Fúzia Kraftu a Heinza v roku 2015 napokon priniesla prepad hodnoty akcií o viac ako 60 percent a zníženie trhovej hodnoty firmy o 57 miliárd dolárov. Skupina 3G Capital sa podielu v Kraft Heinz zbavila do konca roku 2023, zatiaľ čo Berkshire Hathaway Warrena Buffetta si drží zhruba 28-percentný podiel.