Americká spoločnosť xAI miliardára Elona Muska plánuje vybrať peniaze od investorov v novom kole financovania, ktoré by mohlo firmu ohodnotiť až na 200 miliárd dolárov, čo približne desaťkrát vyššia hodnota ako v minulom roku. Uviedol to server denníka Financial Times.

Nové investičné kolo je zatiaľ v štádiu príprav a podľa zdrojov FT by sa mohlo oficiálne začať v auguste. Významným investorom má byť saudskoarabský štátny investičný fond PIF, ktorý už má nepriamy podiel vo firme prostredníctvom investície 800 miliónov dolárov cez spoločnosť Kingdom Holdings.

Podľa FT ide o tretie veľké kolo financovania za posledné dva mesiace. Firma v júli získala desať miliárd dolárov prostredníctvom pôžičiek a hotovostných investícií. V júni potom predala akcie za 300 miliónov dolárov.

Nové kolo financovania prichádza len niekoľko dní po rozruchu okolo chatbota Grok, ktorý na sieti X zverejnil antisemitské a urážlivé komentáre. Medzi jeho výstupmi sa objavili napríklad konšpiračné teórie o židovskom vplyve a Grok sám seba dokonca v niektorých odpovediach označil za MechaHitlera, robotickú postavu Hitlera, ktorá sa prvýkrát objavila v roku 1992 vo videohre Wolfenstein 3D.

Start-up xAI vznikol v roku 2023 ako konkurent OpenAI. Elon Musk bol jedným zo spoluzakladateľov OpenAI v roku 2015, ale firmu opustil v roku 2018 a odvtedy sa voči nej aj jej šéfovi Samu Altmanovi vymedzuje.