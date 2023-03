Na finančnom trhu prebehli počas posledných troch rokov dva cykly. Najskôr sa dlhopisy stali absurdne drahými a ich výnos bol minimálny. To bolo v roku 2020 a vtedy dávalo zmysel nakupovať akcie. Ponúkali niekoľkonásobne vyšší výnos ako dlhopisy, hlavne keď na jar 2020 prudko zlacneli.

V roku 2021 sa situácia otočila a postupne začali akcie predbiehať realitu. Zisky rástli, ale ich cena rástla rýchlejšie. Kým boli úroky nízke, nikomu to nevadilo.

Potom začali rásť úroky a všetko bolo inak. V roku 2022 začal proces preceňovania akcií. Ich cena musela klesnúť, aby ponúkali konkurencieschopný výnos v porovnaní s dlhopismi. Tento proces sa však na jeseň zastavil vo viere, že úroky už nebudú vysoké. Ceny akcií začali opäť rásť, hoci zisky klesali.

Akcie teraz ponúkajú vysoké riziko a nízky výnos

Ziskový výnos indexu S&P 500 je aktuálne 5,5 percent (teda na 18-násobku ziskov očakávaných na rok 2023) zatiaľ čo výnos desaťročných dlhopisov je 3,9 percenta. Akcie pochopiteľne zarábajú viac, výnosová prémia je aktuálne 1,6 percentuálneho bodu. A práve v tom je ten problém. Prémia je najnižšia od roku 2007, teda na 16-ročných minimách.

Prémia v poslednom čase klesla, a to práve z dôvodu, že cena akcií rástla, hoci ziskovosť sa skôr zhoršuje. Dôvodom poklesu ziskovej prémie je uvoľnenie finančných podmienok, čo v preklade do ľudskej reči znamená, že peniaze sú dostupnejšie, akceptácia rizika sa zvyšuje a investičný sentiment len tak kvitne.

Mimochodom, to je presne vývoj, ktorý v centrálnej banke rozozvučal alarmy, pretože cieľom v rámci boja proti inflácii je potrebné finančné podmienky utiahnuť.

Tento vývoj sa začal lámať v októbri, keď investori začali stavať na to, že inflácia už odznie, a úroky pôjdu postupne nadol. Odvtedy ceny akcií rastú a investori si zatiaľ nepripúšťajú možnosť, že by to mohlo byť celé aj inak.

Dlhopisoví investori to naopak reflektujú a výnosy dlhopisov opäť narástli. Sú najvyššie od novembra a dokonca nie je vylúčené, že pôjdu na vyššie maximá oproti jeseni, teda nad 4,3 percenta. Na rade by mali byť akcie.

Ozdravný proces sa už nedá odkladať