Ľudia, ktorým v dnešných drahých časoch ešte ostávajú nejaké zvyšné peniaze, kalkulujú, ako ich zhodnotiť. Časy, keď nikoho nezaujímal úrok na bežnom účte a termínované vklady s výnosom „nula celá dačo“, boli zvláštnou kuriozitou, sú preč.

Banky vedia, že ak peniaze klientov nezamknú do viazaného produktu a neponúknu konkurencieschopný výnos, môžu o tieto peniaze prísť. Okrem klasických termínovaných vkladov je tu však málo používaný, ale veľmi zaujímavý nástroj. Ponúka vyšší výnos ako klasické desaťročné dlhopisy a pritom jeho hodnota menej kolíše. Dokonca sa dá povedať, že investor môže vývoj jeho ceny ignorovať.

Investori si zaslúžia istoty

Ako je to možné? Predstavte si, že nakúpite cenný papier za 97,5 dolára, a za šesť mesiacov dostanete určite 100 dolárov. Urobte to ešte raz a na konci roka máte istých päť percent. Kto vám toto dnes ponúkne? Napríklad šesťmesačná pokladničná poukážka americkej vlády. To isté sa dá urobiť aj v eurozóne, ale výnos je polovičný.