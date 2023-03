Vo všeobecnosti sa dá povedať, že európske banky sú silnejšie ako tie americké. Súvisí to s historickou štruktúrou financovania európskych firiem. Zatiaľ čo v USA firmy získavajú dve tretiny zdrojov na burze a zvyšok v bankách, v Európe je to približne „pol na pol“, dokonca miernu prevahu vo financovaní majú banky.

Preto na Starom kontinente zohrávajú banky pri financovaní ekonomiky oveľa silnejšiu úlohu, než v USA a prípadné ohrozenie ich zdravia by preto bolo pre ekonomiku oveľa vážnejším problémom. Preto je logické, že sa na ich zdravie kladie oveľa väčší dôraz, hlavne po skúsenostiach z poslednej finančnej krízy. Voči svojim aktívam držia viac kapitálu.

Banky v eurozóne sú silnejšie

Na Slovensku je to podľa NBS takmer 20 percent, v eurozóne je priemer približne 15 percent, v USA len 12 percent. Banky v eurozóne držia dostatočné množstvo kvalitných likvidných aktív, aby kryli očakávaný odlev hotovosti počas najbližšieho mesiaca.

Samozrejme, banky by mali držať viac likvidných aktív než by malo odísť, aby existovala rezerva. Zatiaľ čo banky v USA držia približne 120 percent svojej očakávanej potreby, v eurozóne je to až 160 percent.

To však neznamená, že banky si môžu prestať dávať pozor. Práve naopak. Až do leta 2022 vklady v bankách v eurozóne rástli. Keď začala ECB zvyšovať úrokové sadzby, trend sa otočil. Ľudia začali peniaze vyberať.

Či už preto, aby z úspor vykryli nárast životných nákladov, alebo skrátka preto, že chceli pre svoje peniaze lepšie zhodnotenie, než banky ponúkali. Počas posledných rokov sa stalo zvykom, že na bežných účtoch sa platila nula. To by sa malo čoskoro zmeniť.