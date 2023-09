Artur Gevorkyan na Slovensku nezaložil iba úspešnú priemyselnú firmu, stal sa aj priekopníkom v získaní investorského kapitálu na pražskej burze. V rozhovore pre TREND hovorí o dôvodoch, prečo to spravil a prečo to môže byť inšpiráciou pre ďalšie slovenské firmy.

Pred rozhovorom ste mali veľkú celofiremnú poradu. Aký je dôvod takýchto porád?

Ide o spôsob manažovania firmy. Už 30 rokov s firmou komunikujeme tak, že zavoláme všetkých a poviem, čo treba, aby to počul každý. Ak má niekto otázky a vznikajú pochybnosti, chcem, aby to povedal pred všetkými, a takisto pred všetkým odpoviem. Dôležité je, aby od manažérov, technického riaditeľa, výrobného riaditeľa až po baliča alebo upratovačku všetci dostali tú istú informáciu.

O čom bola táto porada?

Bola aj o trendoch, ktoré vidíme, že sa dejú vo svete. To, čo sa deje v priemysle v Nemecku, môže ovplyvniť aj Slovensko. Ľudia mali dávať pozor, keď dostanú chuť niečo si kúpiť, aby nemíňali peniaze na veci, bez ktorých môžu vydržať a nutne ich nepotrebujú na život. Okolité firmy už totiž začali prepúšťať. Okolo 50 ľudí má u nás firemnú pôžičku skoro s nulovým úrokom. Chceli sme ich upozorniť, že sa nič nemení, ale nech sa správajú racionálne.

K zamestnancom máte často takýto otcovský prístup?

Určite. Nie som manažér, ale viem ľudí viesť. Musíte sa správať prirodzene a ľudia vás akceptujú a berú za svojho. A potom ich nemusíte prosiť, aby pracovali nadčasy, aby na prácu mysleli aj doma. Rovnaké porady máme v kancelárii. Zvolám napríklad celé vývojové alebo obchodné oddelenie. Postavím človeka, ktorý urobil chybu, a zisťujem, prečo ju spravil. Musíme ho pochopiť, pretože ak ho nepochopíme, problém neodstránime. A možno má pravdu on a treba niečo zmeniť u nás.

Takže radikálna transparentnosť?

Absolútne radikálna.

Nie je potom firma od vás až príliš závislá?

Teraz už nie. Pracoval som na tom niekoľko rokov, keďže firma bola na mňa extrémne naviazaná. Nemohol som mať ani dovolenku. Väčšinu našich lídrov sme si vypestovali. Na každom oddelení je pre mňa jedna kontaktná osoba. Ale okrem toho teraz pracujeme na strednom manažmente, ako sú majstri či vedúci oddelení. A darí sa nám.

Plánujete otvárať fabriky aj ďaleko od Slovenska. Prečo?

Kľúčové pre nás vždy bolo a bude Slovensko, pretože všetko, čo len pôjde, zostane tu. Teraz je trend, že mnohé firmy prenášajú výrobu z Európy, pretože je tu problém s drahými energiami. To nie je náš prípad. Do Mexika, Brazílie, Číny či Vietnamu vyvážame niekoľkokrát do mesiaca. Sú to naši zákazníci, a ak chcú mať dodávateľa bližšie a sú ochotní za svoj sen zaplatiť, pomôžeme im to realizovať. Ale neplánujeme tam mať vývoj. Budú sa tam vyrábať diely, ktoré tam z nejakého dôvodu musia byť vyrobené. Máme napríklad projekty pre zbrojársky priemysel v Spojených štátoch, no musí tam byť označenie made in USA. Okrem toho je to rozumné z pohľadu reklamácie a prepravy. Niektoré naše produkty stoja osem eur za kilogram a doprava počas covidu stála to isté. Preto chceme dať zákazníkovi istotu, že sa o dodávky nemusí báť.

Kto bude riadiť tieto zahraničné firmy?

Budú riadené lokálne. Mentálne rozdiely bývajú obrovské. Mám rád Slovensko, ale veľa vecí dodnes nechápem. Niekedy zostanem zaskočený, potom idem za Slovákom a pýtam sa, prečo to spravil. Kultúra je proste iná. Preto manažment bude určite lokálny, ale technici, odborníci, inžinieri budú aj zo Slovenska.

Ste svetová špička vo výrobe práškovej metalurgie. Ako ste sa k tomu dopracovali?

Môj otec vyštudoval na technickej univerzite, pričom pôvodne študoval tak ako ja na vojenskej technickej univerzite odbor inžinierstvo. Ponúkli mu ašpirantúru v Moskve, nikto tam nechcel ísť, bola tam prášková metalurgia, taká hlúposť... Otec bol dobrodruh, a tak súhlasil. Tam aj dokončil doktorandské štúdium. Keď sa vrátil, spolu s profesorom Manukyanom budovali v Arménsku práškovú metalurgiu. Profesor bol viac na výskum a vývoj, prednášal na univerzite, bol vedúci katedry. Môj otec výrobu implementoval. Keď som odchádzal z armády, otec už mal práškovú firmu. Ale neboli energie a ja som si povedal, že tu nemám čo robiť, potrebujem niečo spoľahlivé. Odišiel som na Ukrajinu za oveľa nižším príjmom do absolútnej neistoty – ja, dôstojník, zakladať fabriku na práškovú metalurgiu. A bola to prvá súkromná fabrika na Ukrajine. Na Ukrajine sa nám vysmievali, ale hlavne v Rusku, kde bola prášková metalurgia oveľa vyvinutejšia.