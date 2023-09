Aké drahé je vstúpiť na burzu pomocou emisie dlhopisov či akcií? Aj na túto otázku o financovaní firiem hovorí pre TREND Marek Šubrt zo spoločnosti Versute Investments, ktorá bola investičným poradcom slovenskej firmy Gevorkyan v procese jej vstupu na pražskú burzu.

Kedy vznikla vaša spolupráca s firmou Gevorkyan?

Náš tím spolupracuje s firmou od roku 2014. Historicky sa táto spolupráca začínala na príprave dlhopisových emisií v roku 2016 a potom cez private equity fond BHS, ktorého manažérom je spoločnosť Versute Investments.

Najprv ste realizovali dlhopisové emisie. Akú majú výhodu?

Existuje niekoľko variantov. Môžeme sa baviť o verejnej ponuke dlhopisov alebo o privátnom umiestnení. Verejná ponuka je, v prípade dlhopisovej emisie vyššej než jeden milión eur, spojená s prospektom a môže sa ponúkať širokej verejnosti. Ak sa bavíme o privátnom umiestnení, tak zjednodušene stačí vyhotoviť emisné podmienky a ďalšie náležitosti a dlhopisy sa môžu ponúkať obmedzenému okruhu 149 osôb. Tu sa väčšinou cieli na kvalifikovaných investorov. Dlhopisy netrieštia vlastnícku štruktúru, ale treba počítať s tým, že dlhy sa na rozdiel od ekvitného financovania musia splatiť. Pri dlhopise splácate investorom istinu až na konci toho obdobia. To znamená, že pokiaľ máte nejaký projekt, o ktorom viete, že začne generovať prostriedky v priebehu životnosti investície a viete, že prídu o tri alebo štyri roky, tak je v tomto prípade vhodnejšie zvoliť dlhopis.

Kto by mal siahnuť po dlhopisoch?

Dlhopisy by som odporúčal spoločnostiam, ktoré sú stabilnejšie a generujú pozitívny a predvídateľný cash flow. Spoločnosti, ktoré emitujú dlhopisy, by určite nemali byť startupmi. Zároveň by som dlhopisy odporučil spoločnostiam s väčšími investičnými zámermi v dlhšom časovom horizonte.

Pre emitenta aj investorov je dôležitá výška kupónu. Od čoho závisí?

Väčšinou sa stanovuje ako kreditná prirážka k bezrizikovej úrokovej sadzbe. K základnej trhovej sadzbe sa pripočíta kreditné riziko, ktoré zohľadňuje rizikovosť spoločnosti. Tá je vyššia pre malé firmy, ktorých budúcnosť je menej istá ako pri veľkých stabilných konglomerátoch. To je jeden faktor, ktorý vstupuje do rizikovej marže. Môžu doň vstupovať aj rôzne kovenanty, ktoré spoločnosť musí dodržiavať, a mnoho ďalších faktorov, vyššie zadlženie spoločnosti alebo či je dlhopis kvalitne zaistený záložným práve ku konkrétnemu aktívu. Vo všeobecnosti je to aktuálne situácia na trhu v zmysle bezrizikovej sadzby plus kreditná prirážka.

Viete klientovi povedať, akú prirážku môže očakávať?

Áno, dá sa dopredu predikovať. Bežne sa stanovia tieto dve zložky a povie sa napríklad, že dátum emisie je na konci augusta a finálnu sadzbu budeme fixovať týždeň alebo dva predtým. V priebehu prípravy emisie sa tiež bavíte s investormi o kreditnej prirážke, pretože oni si porovnávajú príležitosti, ktoré by mali inde. To je ďalší faktor, ktorý do konečnej výšky kupónu môže vstupovať.

Aký je minimálny či bežný objem, s ktorým má zmysel ísť do emisie dlhopisov?

Každá firma ma inú veľkosť a je v rôznej životnej fáze a tak potrebuje iný obnos prostriedkov. Nechcel by som presne stanovovať minimálnu čiastku, která dává zmysel. Spoločnosť si však musí zvážit ekonomický výhodnosť takejto emisie dlhopisov – teda to, čo ju emisia bude stáť s ohľadom na to, koľko prostriedkov v rámci nej upíše. Celý proces vydania emisie dlhopisov je relatívne náročný, preto je lepšie využiť služeb skúsených poradcov, ktorí spolu so spoločnosťou dokážu emisiu správne nastaviť a zaistiť, aby bola úspěšná a spoločnosť získala prostriedky, ktoré potrebuje.

Keď sa firma rozhoduje, či pôjde s emisiou dlhopisov na burzu, aké faktory hrajú rolu?

Ak chcete mať emisiu obchodovanú na burze, musíte mať prospekt dlhopisu. Je to prácnejšie, pretože vyhotovujete dokument, kde opíšete všetky riziká, biznisplán a ďalšie záležitosti. Môže to byť hoci aj 90-stranový dokument. Potom musíte splniť podmienky konkrétnej burzy, zároveň sa to spája s poplatkami. Preto je dôležité zvážiť prínos nákladov, ktoré do toho vstupujú, v pomere k tomu, čo vám to prinesie. Verejne obchodované dlhopisy môžu byť pre investorov atraktívnejšie vďaka väčšej likvidite. Na druhej strane, keď robíte privátne umiestnenie, teda emisiu bez prospektu, a nechcete ju mať obchodovanú na burze, môžete ju ponúknuť obmedzenému počtu investorov. Nemáte také široké pole pôsobnosti, no náklady na emisiu sú nižšie.

Aké sú typické náklady pri jednom alebo druhom variante?

Každý manažér to má trochu iné a odvíja sa to od niekoľkých faktorov. Ale keby som to mal zhrnúť, tak to môže byť od troch do ôsmich percent podľa výšky emisie.

Marek Šubrt Pred nástupom do tímov Versute Investments a BH Securities v roku 2019 pracoval ako expert na podnikové financie na Ministerstve financií Českej republiky, ako business development trainee v Penta Investments, ako business intelligence intern v JetBrains, credit risk analyst intern v Exxonmobil, stážista v oblasti investícií do nehnuteľností v CBRE, stážista v EY aj AWT. Je držiteľom magisterského titulu na VŠE v Prahe so špecializáciou manažment a poradenstvo, študoval na HHL Leipzig Graduate School of Management v Nemecku a ukončil štúdium MBA na VŠE v spolupráci so ZHAW School of Management and Law v Zürichu.

Čo zahŕňajú celkové náklady?

Ide o štyri zložky. Prvou sú náklady na manažéra a právneho poradcu, druhou náklady na predaj, treťou kupón a štvrtou sú náklady na administráciu emisie. Niektoré zložky sú jednorazové a niektoré firmu sprevádzajú počas celého priebehu trvania emisie.

Ako ste sa dostali s firmou Gevorkyan od dlhopisov k akciám?

Koncom roka 2021 sme sa bavili o možnostiach ďalšieho financovania s tým, že biznis spoločnosti znova narážal na hrany toho, čo sú schopní vyrobiť. Majú mnohonásobné vyšší dopyt po ich produktoch, ako sú schopní zrealizovať vzhľadom na svoju kapacitu s tým, že potrebovali vyšší objem rastového kapitálu. Usúdili sme, že objem kapitálu, ktorý potrebujú, je výraznejší, ako by dostali od bánk. IPO bolo preto logickým krokom.

Prečo ste začali na trhu Start? Veľkosťou Gevorkyan nemohol ísť na hlavný trh?

Teraz by už mohol, ale primárnou podmienkou bola rýchlosť a IFRS – medzinárodné účtovné štandardy, ktoré vtedy spoločnosť ešte nemala a ktoré sú súčasťou požiadaviek regulovaného trhu pražskej burzy. Ďalšia vec bola, že išlo o prvú slovenskú firmu, ktorá robila IPO na pražskej burze. Čiže keď sme dohodovali podmienky, tak sme riešili aj zmeny burzových pravidiel tak, aby tam mohla vstúpiť slovenská spoločnosť formou IPO.

Ako prebiehal proces IPO?

Keď sme o ňom začali hovoriť, spoločnosť bola eseročka a na burzu môžu vstupovať iba akciové spoločnosti. Preto muselo dôjsť k zmene na akciovku. Tento proces šiel paralelne s prípravou IPO, keď sme pracovali na vyhotovení prospektu, zostavení biznisplánu a na ďalších veciach, ktoré na to nadväzovali.

Okrem toho naša spolupráca znamenala aj například komplexné finančné a strategické poradenstvo, koordinaci právních poradců, vypracovanie prvotnej valuácie parametrov IPO, tvorba finančného plánu, detailnejšia valuácia finančných due diligence, kontrola dodržiavania auditov a návrh na stratégiu súvisiacu so vstupom na burzu. Tvorili sa rôzne prezentácie a ďalšie analýzy, ktoré súviseli so spoločnosťou.

Museli sme sa zamerať aj na komplexné marketingové a predajné služby. Pretože v priebehu celého procesu sa musíte sústrediť na propagáciu a prezentáciu emisie investorom, ktorí by mali akcie kúpiť, a tieto činnosti sa zintenzívňujú s blížiacim sa termínom úpisu. V rámci týchto služieb sa bavíme o komunikácii s retailovými či inštitucionálnymi investormi, robíte road show v priebehu celého IPO procesu a potom, keď sa bavíme o trhu Start, tak rokujete o zaistení predaja časti emisie skrz členov burzy, ktorí to vlastne predávajú svojim klientom.

Takže marketing hrá v procese veľkú rolu?

Áno, pri IPO je veľmi dôležitý marketing a predaj, ktoré sú zároveň jednou zo zložiek nákladov na tento proces. Na druhej strane je jedna z výhod IPO aj to, že prinesie spoločnosti dodatočnú pozornosť médií aj širšej verejnosti, a to často aj bezplatne. V spolupráci s burzou sme vyčíslili, aký PR a marketingový prínos to malo pre spoločnosť Gevorkyan. Firma od konca januára do začiatku júla 2022 získala mediálny priestor v hodnote 618-tisíc eur iba tým, že urobila IPO.

Vaša spoločnosť určovala cenu IPO. Ako proces prebieha?

Najprv vypočítate prvotnú valuáciu a parametre IPO emitenta na základe všeobecne uznávaných metód. Jej hodnota sa následne spresňuje v priebehu procesu a roadshow, pretože všetky zainteresované strany majú svoju predstavu o hodnote spoločnosti, a vy sa ako poradca snažíte tieto predstavy moderovať tak, aby ste zaistili čo najväčší úspech IPO.

Ako vnímate výslednú cenu IPO Gevorkyana? Boli ste s touto emisiou spokojní?

S emisiou sme určite spokojní. IPO prebiehalo v prvej polovici júna 2022, keď bola situácia na finančných trhoch zložitá a väčšina akciových indexov v prvej polovici roka markantne klesala. Napriek tomu sa spoločnosti Gevorkyan podarilo urobiť najväčšie IPO roku 2022.

Aké náklady bývajú spojené s IPO zo strany firmy?

Podobne ako pri dlhopisoch je to tri až osem percent z hodnoty emisie. Odvíja sa to však od mnohých faktorov, pričom jedným z nich je veľkosť emisie.

Ak je firma úspešná na menšom trhu Start, ako sa dokáže dostať na hlavný trh?

Sú dve možnosti. Jedna je urobiť prechod bez verejnej ponuky akcií, druhá je spojiť prechod s ponukou.

Aké výhody má umiestnenie na regulovanom trhu?

Má to význam napríklad z hľadiska likvidity. Zároveň ak spoločnosť usúdi, že sekundárna verejná ponuka (SPO) na regulovanom trhu je vhodná cesta, môže osloviť väčší okruh investorov. Niektorí zahraniční investori majú vo svojich fondových statusoch napísané, že by mali primárne investovať na regulovaných trhoch. V neposlednom rade je to prestíž a tiež pozitívne vnímanie dodávateľov aj odberateľov.

Môže si firma zalistovať svoje akcie z pražskej burzy aj na bratislavskej burze?

Áno, ale primárnu verejnú ponuku by som robil aj s ohľadom na investorov, investorskú infraštruktúru v Prahe a potom by som uvažoval a duálnom listingu na bratislavskej burze. Keď sme robili emisiu Gevorkyanu, tak sme oslovovali aj retailových, ale hlavne inštitucionálnych investorov na Slovensku. No ich záujem bol nižší ako v Česku.

Ako si vysvetľujete relatívne nízky záujem na Slovensku?

Za mňa je to otázka vývoja. Ak by sme emisiu na trhu Start robili pred piatimi alebo desiatimi rokmi, myslím si, že by dopyt bol v Česku rovnaký ako na Slovensku. Ale tým, že sa tu infraštruktúra vyvíja, investori sa naučili, že kapitál smerujúci aj do menších firiem poskytuje aj pomerne slušné výnosy a navyše pomáha rozvoju ekonomiky. Investovanie je na vzostupe aj zo strany retailových investorov.