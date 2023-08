Po rýchlom vzostupe na konci minulého storočia zažila bratislavská burza cenných papierov obdobie stagnácie. V ostatných rokoch sa však obchodovanie na nej rozprúdilo za pomoci dlhopisov. Prečo to tak je a ako by sa mohla situácia zlepšiť, hovorí generálny riaditeľ burzy Lukáš Bonko.

Ako dôležitý je kapitálový trh pri rozvoji krajiny?

Krajina bez vzdelania a budovania znalostnej ekonomiky, bez fungujúceho kapitálového trhu sa môže dostať iba na určitú úroveň rozvoja. Kapitál, ktorý by mohol zostať na Slovensku, prúdi do zahraničia a je ho doma menej. Firmy sa preto ťažšie financujú a krajina je odkázaná na pomalší rast a priame zahraničné investície, lákanie investorov, ale pripravuje sa o vlastné zdroje, ktoré odchádzajú do zahraničných investícií.

Má Slovensko potenciál na to, aby vytvorilo zaujímavý kapitálový trh pre domácich investorov?

Podľa môjho názoru má. Za tridsať rokov v trhovom hospodárstve narástlo na Slovensku množstvo firiem a často sú to firmy, ktoré sú stále postavené na rodinných základoch. Ich zakladatelia sa blížia k dôchodkovému veku, čiže sa bude hľadať spôsob, ako odovzdať firmy ďalšej generácii. To otvára príležitosti aj pre ich vstup na kapitálový trh.

Ako by sa dal tento proces naštartovať?

Najmä mladšia generácia má záujem investovať, ale možno nemá dostatok informácií, kam investovať, a že sú príležitosti aj na Slovensku. Najmä menšie a stredné firmy často nevedia o alternatívnych možnostiach financovania. Keď sa pozriete na stránku Slovak Biznis Agency a dáte si vyhľadať „dlhopis“, tak tento pojem nájdete akurát v slovníku. Keď si dáte vyhľadať „vydanie akcií“, tak to ani nenájdete. Všetci stále hovoria iba o bankových úveroch, kovenantoch, súvisiacich podmienkach, čo by firma mala plniť, ale podnikový sektor zabúdajú vzdelávať, aby vedel, že má aj iné alternatívy.

Prečo to tak je?

Manažment mnohých slovenských firiem zažíval pomerne divokú privatizáciu. Preto môže mať negatívny postoj k emitovaniu akcií alebo aj dlhopisov. Ale je to už dávna minulosť, ktorá poškodila kapitálový sektor na Slovensku. V súčasnosti sme už dlhé roky v Európskej únii a máme tu európsku reguláciu, ktorá omnoho viac chráni investorov aj emitentov. Na Slovensku preto vidím potenciál, ale veľmi dôležitá je osveta aj zo strany štátu, možno ekonomických škôl, aby vzdelávali budúcich finančných manažérov najmä v tom, že dlhopisy a akcie sa dajú vydať aj tu.

Keď porovnáme úverovanie verzus emisie na kapitálovom trhu, v čom to má výhody a nevýhody?

Úverovanie má na Slovensku dlhú tradíciu a v prípade firiem je to voľba číslo jeden. A to je aj jeden z dôvodov, prečo kontinentálna Európa zaostáva oproti USA, teda že ak si požičiate peniaze, v budúcnosti ich musíte vrátiť. Sú to vratné zdroje, máte cash in, ale aj cash out. Na druhej strane, keď pôsobíte na kapitálovom trhu prostredníctvom akcií, tak to sú peniaze, ktoré sú nevratné. Firma ich môže ľubovoľne investovať a rozširovať svoje podnikanie a nebude mať zasiahnutý cash flow nutnosťou splácať dlh. To je hlavná výhoda financovania cez akciové trhy. Druhou alternatívou je vydávanie dlhopisov. V čase, keď boli úrokové sadzby v bankách takmer nulové, neboli až také atraktívne, pretože investor hľadal vyšší výnos. V súčasnosti majú oproti štandardným bankovým úverom viacero výhod.

Ako napríklad?

Že istinu platíte až na konci. Ak máte desaťročný dlhopis, platíte počas jeho životnosti kupón, čo je vlastne úrok, a až na konci vyplatíte istinu. Viete si lepšie zoptimalizovať cash flow a máte čas narásť, vybudovať si vo firme základ, ktorý vyplatí istinu. Alebo v budúcnosti budete musieť prerolovať dlh novým dlhopisom. V súčasnosti, keďže už aj úrokové sadzby na úveroch rastú a rastú pomerne zásadným tempom, môžu byť dlhopisy aj akcie čoraz atraktívnejšie.