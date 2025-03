Vyhorenie zamestnancov môže mať obrovský finančný vplyv na podniky – a to na všetkých úrovniach firemnej hierarchie. Podľa nedávnej štúdie publikovanej v The American Journal of Preventive Medicine vedie vyhorenie a pracovná apatia k ročným stratám viac ako päť miliónov dolárov pre priemernú americkú spoločnosť s tisíc zamestnancami.

Náklady na vyhorenie sa líšia podľa pracovnej pozície. U bežného amerického zamestnanca s hodinovou mzdou stojí strata produktivity zamestnávateľa približne 3 999 dolárov ročne. U zamestnanca s pevným platom sa táto suma zvyšuje na 4 257 dolárov a u manažéra dosahuje 10 824 dolárov.

Najvyššie náklady vznikajú pri vyhorení vrcholových predstaviteľov firiem. Hoci sú menej náchylní na vyhorenie ako zamestnanci na nižších úrovniach, keď k tomu dôjde, ich neproduktívnosť firmu stojí približne 20 683 dolárov ročne.

Podľa štúdie je len 10,5 percenta nákladov spojených s vyhorením spôsobených zvýšenou absenciou zamestnancov, uvádza Fortune. Až 89,5 percenta nákladov vzniká kvôli tzv. presenteeismu – situácii, keď zamestnanci síce chodia do práce, ale ich produktivita je veľmi nízka.

Štúdia zároveň upozorňuje na tzv. sieťový efekt vyhorenia. Keď začne vyhorenie ovplyvňovať časť pracovného kolektívu, môže sa rýchlo šíriť aj na ďalších zamestnancov, najmä tých, ktorí sú s vyhorenými kolegami v úzkom kontakte.

„Mnohé postoje a pocity môžu byť dosť nákazlivé,“ vysvetľuje spoluautor štúdie Bruce Y. Lee. Mnohé firmy neberú vyhorenie zamestnancov vážne, kým sa neobjavia vážne problémy, no odborníci varujú, že čakať na krízu môže byť pre podniky fatálne.

„Väčšina organizácií berie pokles predaja veľmi vážne,“ hovorí B. Lee. „Ale vyhorenie by malo byť považované za rovnako dôležitý problém, pretože priamo ovplyvňuje ich náklady.“