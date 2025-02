Počas pandémie si množstvo firiem nedobrovoľne vyskúšalo prácu z domu. Mnohé zistili, že zamestnanci dokážu byť produktívni aj na home office. Na Slovensku môže v súčasnosti tento inštitút využívať okolo 26 percent zamestnancov, vyplýva z dát JobsIndex2024, pričom 19 percent zamestnancov deklaruje, že by chceli pracovať z domu jeden či dva dni v týždni. Až 17 percent zamestnancov sa vyjadrilo, že túto formu práce využívať nechce, a 44 percent tú možnosť ani nemá.

Dlhoročný generálny riaditeľ jednej z najväčších amerických bánk JPMorgan Jamie Dimon nedávno spochybnil formu home office, pričom najviac skritizoval prácu z domu v piatok. „Nehovorte mi, že piatkový home office funguje,“ citoval ho britský Telegraph. „V piatok volám veľa ľuďom a nikto, absolútne nikto mi nezdvihne.“ Obáva sa, že práca z domu spomaľuje efektivitu a brzdí kreativitu.

Podľa riadiacej partnerky personálnej a poradenskej spoločnosti Trigon Consulting Miriam Krpelánovej veľké množstvo zamestnancov na Slovensku považuje home office za dôležitý benefit, ktorý sa využíva viac než v minulosti. Tvrdí, že zamestnanci očakávajú balans medzi prácou a súkromím, pričom práca formou home office k tomu prispieva. V rozhovore pre TREND priblížila ďalšie súvislosti vyplývajúce z práce z domu.

Čo si myslíte o piatkových home office? Naozaj ľudia vtedy nepracujú?

Zo skúseností našich klientov aj našich vlastných vnímame piatkový home office ako zaujímavý benefit pre zamestnancov, z ktorého môže ťažiť tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Ak sú jasne stanovené podmienky a nastavené pravidlá, zamestnanci na čiastočnom home office vedia byť efektívni.

U nás vo firme máme napríklad zavedené pravidelné piatkové home office, kedy sa primárne sústreďujeme na dokončovanie projektov, administratívne alebo analytické úlohy, ktoré si vyžadujú zvýšené sústredenie. Mám skúsenosť, že kolegovia dokážu byť počas home office produktívni. Obzvlášť, ak pracujú v kancelárii s viacerými kolegami, poprípade v open space office. Toto je ideálny spôsob práce v tímoch, v ktorých sa sleduje ako ukazovateľ úspešnosti nejaký výkon.

Je to teda od prípadu k prípadu?

Samozrejme, všetko je to aj o prístupe konkrétneho zamestnanca a viem si predstaviť, že mnohí zamestnanci dokážu home office brať ako čiastočnú dovolenku. Pre firmy je dôležité, aby sa vedeli spoľahnúť, že zamestnanci počas home office pracujú, čo sa dá v súčasnosti jednoducho skontrolovať. Ak majú zadefinované, v akých časoch musia byť zamestnanci k dispozícii, a tiež nastavené pravidlo, že ak si chce zamestnanec ísť niečo súkromne vybaviť, musí informovať nadriadeného.

Priblížte, ako presne funguje home office u vás vo firme?

Máme počas home office dní zavedené pravidelné ranné porady, kedy začíname deň všetci spoločným ranným telefonátom, na ktorom si povieme, kto na čom bude pracovať, a dohodneme sa s kolegami, ak potrebujeme v ten deň ich pomoc. Samozrejmosťou je zapisovanie úloh do kalendára. Ak niekto chce zneužiť tento systém, asi sa mu to podarí, no nie dlhodobo.

Home office nie je asi vhodný pre každého. Akému typu zamestnanca nevyhovuje?

Home office nie je podľa mňa vhodný pre nových zamestnancov, ktorí sa adaptujú. U nových zamestnancov je potrebné, aby mali možnosť v úvodných mesiacoch získať nielen čo najviac vedomostí a zručností, ale aj nasať firemnú kultúru a zžiť sa s kolektívom.

A čo pri dlhodobom home office?

Dlhodobý home office na 100 percent nefunguje. Ak je zamestnanec dlhodobo mimo firmy a kolektívu, často odchádza. Pre takéhoto zamestnanca začne byť home office prekážkou a väčšinou takíto zamestnanci hľadajú novú prácu, kde nebudú musieť pracovať len z home office. Takíto zamestnanci strácajú kontakt s firemnou kultúrou, cítia sa vyčlenení, aj keď sa ich firma snaží zapájať do firemných aj mimofiremných aktivít.

Je štatisticky preukázané, že ak firma znižuje stavy a manažér si má vybrať, koho musí prepustiť, je to vo väčšine prípadov kolega, ktorý je najčastejšie na home office. Napriek všetkým vymoženostiam dnešnej doby sme sociálne tvory a ľudský kontakt je pre nás dôležitý.

Čo teda odporúčate firmám aj zamestnancom, ktorí chcú naďalej využívať home office?

Home office je skvelý benefit pre mnohých zamestnancov. Pri tejto forme práce je dôležitá vzájomná dôvera medzi zamestnancom a zamestnávateľom a jasne nastavené pravidlá fungovania a komunikácie. Väčšina zamestnancov, ktorí potrebujú doručovať výkon, vie, že ak aj v pracovnom čase riešia osobné veci, práca ich počká a budú ju musieť dokončiť.

Piatkový home office vždy znie dobre v inzercii, ak firma potrebuje nájsť nového zamestnanca. Zároveň treba dodať, že sa nájdu zamestnanci, ktorí sa budú snažiť túto formu práce zneužiť vo osobný prospech, a je na manažérovi, aby dokázal takéto správanie efektívne zvládnuť.