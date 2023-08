Národná diaľničná spoločnosť zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti pre tretiu etapu úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica v celkovej dĺžke 10,8 kilometra. Analyzuje v nej tri alternatívy trasovania diaľnice a súbežných komunikácií s celkovými investičnými nákladmi od 438 do 498 miliónov eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča hľadať možnosti zlepšenia ekonomickej efektívnosti projektu posúdením ďalších technických riešení a optimalizáciou nákladov.

Doplnil, že žiadna z posudzovaných alternatív v štúdií nepredkladá spoločensky návratné riešenia. „Pomer prínosov a nákladov analyzovaných alternatív je v rozmedzí 0,32 - 0,38. Súčasná cesta I/11 je preťažená a tvoria sa dopravné zápchy. Otázkou je, či potrebujeme medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou namiesto dnešných dvoch pruhov až šesť pruhov,“ podotkol ÚHP.

Pripomenul, že na úseku bude podľa projektu diaľnica aj súbežná cesta. „Výhľadovo v roku 2055 prejde denne touto cestou v priemere 20 500 vozidiel. Približne šesťtisíc z nich sa po vybudovaní diaľnice presunie na súbežnú cestu. Podľa slovenských noriem je pri týchto číslach vhodnou voľbou diaľnica s dvomi pruhmi alebo pridanie ďalších pruhov k súčasnej ceste,“ priblížil.

Diaľnica D3 patrí do základnej tranzitnej siete TEN - T Core so záväzkom dobudovania do roku 2030. Dostavba môže podľa ÚHP pokračovať s rozpracovaným projektom za takmer pol miliardy eur s predpokladaným dokončením do roku 2030. „Pre štedro navrhnuté technické riešenie v ťažkom teréne však náklady všetkých posúdených alternatív výrazne prevyšujú prínosy," skonštatoval.

Druhou možnosťou je podľa ÚHP zvoliť lacnejšie riešenie za 367 až 424 miliónov eur s odhadovaným dokončením do roku 2034. „Potenciálna úspora výrazne prevyšuje ušlé prínosy z neskoršieho spustenia. Môže to byť napríklad rozšírenie súčasnej cesty o jeden až dva pruhy, výstavba diaľnice v polovičnom profile alebo výstavba nespoplatnenej diaľnice bez súbežnej cesty a s križovatkami. V tomto prípade by sa nestihol medzinárodný záväzok TEN-T Core, o ktorom by bolo potrebné rokovať,“ dodal ÚHP.