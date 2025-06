Globálny index kvality života od Economist Intelligence Unit (EIU) pre rok 2025 priniesol nečakané zmeny, ktoré odrážajú rastúce bezpečnostné výzvy v západnej Európe. Podľa agentúry Bloomberg kleslo skóre stability viacerých miest.

Dôvodom sú čoraz častejšie teroristické hrozby, násilné protesty, narastajúca kriminalita a antisemitské útoky. Najviac postihnuté pritom boli britské mestá ako Londýn, Manchester či Edinburgh, ktoré čelili rozsiahlym demonštráciám krajnej pravice.

Prekvapením rebríčka je prepad Viedne, dlhoročného lídra, ktorá doplatila na dva závažné incidenty – hrozbu bombového útoku pred koncertom Taylor Swift a plánovaný atentát na hlavnú stanicu. Hoci si metropola zachovala špičkové hodnotenie v oblastiach ako zdravotná starostlivosť či kultúrna ponuka, nižšia stabilita ju pripravila o prvenstvo.

Revealed: World's most livable city and Australia's showing in the top 10.



Melbourne 4th.

Sydney 6th.

Adelaide 9th. #auspol https://t.co/FVMaiFr4My pic.twitter.com/wZvasqWdi2