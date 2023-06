Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila priority v oblasti budovania diaľničných sietí. Medzi ne patrí dobudovanie diaľnice D1 až po Ukrajinu, dokončenie rýchlostnej cesty R4 a diaľnice D3. V utorok o tom informoval investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo po stretnutí s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom, ktorý zároveň predstavil nový harmonogram výstavby cestných projektov.

„Je tu nárast cien materiálov, to znamená, že v prvom rade musíme mať doriešené dofinancovanie a tento harmonogram, ktorý aktualizujeme, už rieši aj dofinancovanie stavieb, ktoré sú v už procese,“ informoval Beňo. Uviedol, že prioritou je dobudovanie dvoch rozostavaných úsekov D1 a začatie posledného úseku Košice - Ukrajina, ktorého štúdia realizovateľnosti aktuálne prebieha. „Potom, samozrejme, D3, pri ktorej je to posledná šanca čerpať financie z európskych peňazí, a R4 ako koridor Via Carpatia,“ dodal.

Dobudovanie spomínaných diaľničných úsekov patrí podľa Beňa buď medzi medzinárodné záväzky SR alebo medzi nevyhnutné kroky na zmierňovanie regionálnych rozdielov či rozvoja obchodu. Beňo nekonkretizoval konkrétny termín, kedy bude známy definitívny variant diaľnice na Ukrajinu, avšak odhadoval koniec štúdie realizovateľnosti na koniec tohto roka.

Lančarič informoval o novom harmonograme výstavby cestných projektov. „Vytvorili sme ho pre to, aby všetka informácia týkajúca sa hodnoty času, štruktúry typu stavby a tak ďalej bola verejne dostupná a prístupná pre všetkých zúčastnených,“ priblížil. Harmonogram má zodpovedať podrobnosti o technickom vybavení cestných projektov, počte pracovníkov či spolupracujúcich firiem. „Všetka táto informácia sa dá nájsť platná v danom čase. Je prístupná na webe, čiže si ju vie pozrieť úplne každý,“ dodal.

Minister dopravy zároveň uviedol, že úpravu všeobecných obchodných podmienok NDS pri kúpe diaľničnej známky tak, aby kupujúci mohli chybný údaj opraviť za dlhší čas, ako je 15 minút, vníma pozitívne. „Myslím si, že v 21. storočí by mali byť IT systémy užívateľovi prístupnejšie,“ dodal Lančarič.