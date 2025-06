Nábor nových ľudí už dávno nie je len o prezeraní životopisov a telefonátoch. Moderný recruitment prechádza revolúciou – a slovenská firma NeoHunter je jedným z jej najvýraznejších lídrov. V najnovšej epizóde podcastu Trendy AI rozprával zakladateľ firmy Juraj Lovas o tom, ako kombinujú technológie umelej inteligencie so silnými ľudskými schopnosťami, aby pretvorili spôsob, akým firmy získavajú talenty.

NeoHunter sa neoznačuje ako personálna agentúra. Svoj model pomenúvajú „power recruitment“. Stoja na trojici pilierov – seniorní konzultanti, vlastný balík AI nástrojov a orientácia na výsledok. Vďaka ich systému „Hunter GPT“ dokážu automatizovať rutinné činnosti ako sourcing, analýza životopisov, príprava job description, sumarizácia rozhovorov či oslovenie kandidátov. Výsledok? Rekruiteri šetria denne tri až päť hodín a môžu sa venovať tomu, čo je v nábore najcennejšie – ľuďom.

„AI nie je náhrada za človeka – je to nástroj, ktorý nám umožňuje byť ešte viac ľuďmi,“ hovorí J: Lovas. NeoHunter sa nebojí experimentovať, no zároveň dôsledne zachováva ľudský kontakt v kľúčových momentoch výberového procesu. Namiesto plne autonómnych avatarov uprednostňujú kombináciu človeka a technológie. Podľa J. Lovasa je to jediný spôsob, ako si udržať dôveru klientov aj kandidátov.

Budúcnosť náboru je podľa neho v tímoch, ktoré kombinujú ľudí a „agentov“ – inteligentné nástroje schopné automaticky spracúvať úlohy, ktoré by človeku trvali hodiny. Rovnako však upozorňuje na nové výzvy, ktoré digitalizácia prináša – ako napríklad falošné profily, deepfake videá či tzv. ghost zamestnanci. Aj preto NeoHunter investuje nielen do technológií, ale aj do bezpečnosti, verifikácie a edukácie.

Firma funguje výhradne na diaľku, stavia na skúsených konzultantoch a plánuje spustiť vlastnú „Academy“, ktorá bude školiť odborníkov v modernom HR. Zároveň pripravuje nový B2B recruitment nástroj, ktorý by mohli využívať iné firmy či agentúry naprieč trhmi.

Služby NeoHunter pritom prinášajú výsledky – prvých relevantných kandidátov dokážu dodať už do 5 až 10 pracovných dní. A čo je možno ešte dôležitejšie, robia to spôsobom, ktorý prepája efektivitu umelej inteligencie s rešpektom k ľudskej stránke práce.

Prečo TRENDY AI V podcaste Trendy AI sa Natália Pokojná, výkonná riaditeľka ASAI, a Miroslava Šachová, členka správnej rady ASAI, rozprávajú o tom, ako umelá inteligencia mení biznis ekosystém v slovenských firmách. Každý diel prináša konkrétne príklady z praxe. Kde sa dá AI využiť, kde narážame, a čo nám ešte chýba. Žiadne prázdne frázy, len tvrdá realita a pohľady odborníkov na to, čo dnes funguje v ekosystéme slovenských firiem. V spolupráci s Týždenníkom Trend vám prinášame obsah, ktorý nie je len o budúcnosti, ale o tom, čo už dnes reálne ovplyvňuje našu prácu a život na Slovensku.

