Európa i svet stoja pred ambicióznymi výzvami – modernizovať dopravné siete, investovať do obnoviteľných zdrojov, zefektívniť priemyselnú výrobu. Začiatkom roka 2024 získali infraštruktúrne fondy globálne vyše 40 miliárd USD, čo signalizuje obnovenú dôveru investorov. Významnú úlohu pritom zohrávajú aj strategické opatrenia EÚ – v rozpočte Európskej komisie na rok 2025 je vyčlenených takmer 193 miliárd EUR, z čoho veľká časť smeruje práve do infraštruktúry. „Očakávame, že HDP v eurozóne v roku 2025 porastie o 1,2 %, a to najmä vďaka rastúcej aktivite v oblasti infraštruktúry,“ uvádza Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku. V dôsledku toho sú infraštruktúrne projekty čoraz komplexnejšie a finančne náročnejšie.

Pre firmy, ktoré sa uchádzajú o takéto zákazky, to znamená nielen dodať kvalitné riešenia, ale aj preukázať svoju dôveryhodnosť – napríklad prostredníctvom záruk.

Čo sú záruky a prečo sú pre firmy dôležité?

Záruky poskytujú investorom istotu, že dodávateľ splní svoje záväzky. Môžu pokrývať rôzne fázy projektu – od záruky za serióznosť ponuky, cez zábezpeku za správne plnenie zmluvy, až po záručné lehoty po odovzdaní diela. Pri veľkých infraštruktúrnych projektoch sú nevyhnutné, pretože chránia objednávateľa pred rizikom nesplnenia zmluvných podmienok. „Pri predkladaní ponúk na zákazky v oblasti infraštruktúry sú dodávatelia často povinní mať záručné listiny skôr, ako majitelia projektov zvážia ich ponuku,“ vysvetľuje Peter Mucina.

Poistenie záruky ako alternatíva k bankovým zárukám

Poistenie záruky je účinný nástroj, ktorý umožňuje firmám získať požadované záruky bez potreby čerpať bankový úverový rámec. V tomto modeli vystupuje namiesto banky poisťovňa – ako garant toho, že firma splní svoje záväzky.

Výhodou je, že si firma ponechá väčšiu voľnosť pri hospodárení s vlastnými financiami. Nezaťažuje si úverový limit a môže flexibilnejšie reagovať na nové príležitosti. Navyše, poistenie záruky sa dá kombinovať s bankovými riešeniami – čím firma diverzifikuje svoje riziká a posilní dôveryhodnosť.

Ideálne riešenie pre ambiciózne a medzinárodné projekty

Poistenie záruky je obzvlášť výhodné pre firmy, ktoré sa pravidelne zapájajú do verejných obstarávaní alebo pracujú na viacerých projektoch súčasne. Vďaka nezávislosti od bankového financovania môžu lepšie plánovať cash flow a operatívne reagovať na vývoj na trhu.

Zvlášť silné uplatnenie má pri zahraničných zákazkách – poisťovne pôsobiace globálne dokážu vystaviť záruky, ktoré akceptujú aj zahraniční investori či verejné inštitúcie.

Spoľahlivý partner s medzinárodným zázemím

Allianz Trade má dlhoročnú skúsenosť s poskytovaním poistenia záruk firmám po celom svete. Jej silnou stránkou je individuálny prístup, ktorý zohľadňuje špecifiká každého projektu aj odvetvia. „Vďaka nášmu komplexnému prístupu poskytuje Allianz Trade ročne záruky v hodnote približne 84 miliárd EUR a obsluhuje približne 16 500 zákazníkov na celom svete,“ hovorí Peter Mucina.

Dôležitým faktorom je aj vysoký rating AA od agentúry Standard & Poor’s, ktorý potvrdzuje finančnú stabilitu a dôveryhodnosť spoločnosti. Firmy tak získavajú istotu, že za ich záväzkami stojí renomovaný globálny partner.

Záruky, ktoré posilnia vašu konkurencieschopnosť

V časoch veľkých infraštruktúrnych výziev je dôležité vedieť efektívne pracovať s rizikom aj s financiami. Poistenie záruky firmám otvára priestor na rast bez zbytočných obmedzení a zároveň zvyšuje ich dôveryhodnosť v očiach investorov a verejných obstarávateľov.

V prostredí veľkých investícií a rastúcich očakávaní sú moderné nástroje, ako poistenie záruky, čoraz dôležitejšie pre udržanie konkurencieschopnosti.