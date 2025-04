Administratívne prekážky na hraniciach Spojených štátov sú pre cestujúcich notoricky známe. Avšak sprísnené kontroly a pozoruhodný nárast počtu zadržaní krátko po návrate Donalda Trumpa do Washingtonu si začínajú vyberať svoju daň.

„Do centra pozornosti sa dostávajú bežní turisti, účastníci konferencií i obchodní cestujúci. Vzhľadom na globálnu publicitu týkajúcu sa komplikácií pri vstupe do Spojených štátov prvé indície naznačujú blížiaci sa pokles zahraničnej návštevnosti,“ uvádza agentúra Bloomberg.

Podľa údajov spoločnosti OAG Aviation Worldwide zaznamenal počet rezervácií letov z Kanady do USA do septembra alarmujúci medziročný pokles o 70 percent. Súčasne šéf spoločnosti Accor SA, Sébastien Bazin, informoval Bloomberg o štvrtinovom poklese európskych rezervácií do USA na aktuálnu letnú sezónu. Podľa neho sa Európania radšej rozhodujú navštíviť Kanadu, Južnú Ameriku a Egypt.

Adam Sacks, prezident spoločnosti Tourism Economics, ešte minulý rok predpokladal, že po pretrvávajúcom prepade spôsobenom pandémiou covidu sa americký turizmus vráti do normálneho režimu. V súčasnosti však uvádza, že cestovanie sa úplne znormalizuje až v roku 2029. Zároveň predpokladá, že tohtoročný útlm pripraví Spojené štáty o približne deväť miliárd dolárov vo forme potenciálnych výdavkov návštevníkov.

„Americký brexit“

Napriek odlišnostiam medzi brexitom a politikou Donalda Trumpa môžu podľa Bloombergu skúsenosti Spojeného kráľovstva po odchode z Európskej únie v oblasti cestovania poslúžiť ako relevantný indikátor vývoja v USA. Zrušenie bezpasového cestovania pre Európanov v roku 2020 malo citeľný negatívny dopad na cestovný ruch, pričom VisitBritain predpokladá, že v roku 2025 budú výdavky na cestovný ruch v Spojenom kráľovstve stále o sedem percent nižšie ako pred brexitom.

Imigračný právnik Jacob Sapochnick zo San Diega upozorňuje, že cestujúci s predchádzajúcimi záznamami u imigračných úradov budú na hraniciach častejšie podrobovaní detailnejším kontrolám. „Zmeny v pravidlách sú citeľné. To, čo bolo kedysi považované za menej závažné previnenie s následkom odmietnutia, má v súčasnosti oveľa vážnejšie dôsledky, vrátane zadržania a deportácie,“ dodáva.

Aktuálne ťažkosti amerického cestovného ruchu rezonujú s obdobím prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Vtedy zavedené zákazy vstupu a obmedzenia víz pre šesť moslimských krajín mali za následok 12-percentný prepad v počte turistov z Blízkeho východu. Tieto opatrenia boli sprevádzané dlhšími čakacími dobami na víza a implementáciou prísnejšieho systému preverovania.

„Transatlantické lety, ktoré majú dlhodobé postavenie v leteckom obchode a cestovnom ruchu, sa etablovali ako jeden z najvýnosnejších globálnych koridorov. Ak dôjde k ich spomaleniu, následky budú mať nepopierateľný vplyv na množstvo firiem,“ konštatuje Bloomberg.