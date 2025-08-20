Optimalizácia elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel má zrýchliť prevody áut a sprístupniť viac informácií majiteľom aj kupujúcim. Používatelia už nemusia opakovane vypĺňať údaje, ktoré má rezort v systémoch. Splnomocnenie na prevod držby dostane kupujúci priamo do elektronickej schránky s predvyplnenými údajmi.
Informácie o vozidle sa rozšírili o najazdené kilometre, posledné technické a emisné kontroly či kontrolu originality. Rezort upravil aj zasielanie technických správ a pribudla možnosť zadávať údaje k domontovaniu ťažného zariadenia po dovoze.
Prihlásenie vozidla po dovoze je možné aj na okresnom úrade. Údaje o vozidle môže kupujúci získať e-mailom zo systému MV. Majitelia dostanú upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti technickej či emisnej kontroly. Ministerstvo oznámilo aj zefektívnenie vydávania tabuliek elektro TEČ.